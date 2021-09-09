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АвтоВАЗ представил три новые модификации Largus

Car.ru
2 часа назад

Разработчики отечественного концерна АвтоВАЗ показали три новые модификации универсала Largus.

АвтоВАЗ представил три новые модификации Largus
Фото: Car.ruCar.ru

Доработанные модели российской компании представлены в кузове: грузовой фургон Kub, «изотермический фургон», а также авторефрижератор Prima. Три новых специальных автомобиля будут выпускаться серийно и продаваться на рынке, делая ставку на покупателей, занимающихся соответствующим видом деятельности.

Так, Lada Largus Kub получил пластиковую крышу на металлическом каркасе и увеличенный на 370 мм задний свес. Внутри фургон отделан цельноформованным пластиком, безопасным для пищевых продуктов. Фургоны предназначены для перевозки продуктов питания, медицинских препаратов, а также другого груза, которому нужна поддержка постоянной температуры.

Объем грузового отсека составляет 6 куб. м, а грузоподъемность — 750 кг. С технической точки зрения никаких существенных изменений нет. Под капотом установлен 1,6-литровый мотор. Его мощность составляет 106 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Привод может быть передним или полным.

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