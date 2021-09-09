АвтоВАЗ представил три новые модификации Largus

Разработчики отечественного концерна АвтоВАЗ показали три новые модификации универсала Largus.

Фото: Car.ru Car.ru

Доработанные модели российской компании представлены в кузове: грузовой фургон Kub, «изотермический фургон», а также авторефрижератор Prima. Три новых специальных автомобиля будут выпускаться серийно и продаваться на рынке, делая ставку на покупателей, занимающихся соответствующим видом деятельности.

Так, Lada Largus Kub получил пластиковую крышу на металлическом каркасе и увеличенный на 370 мм задний свес. Внутри фургон отделан цельноформованным пластиком, безопасным для пищевых продуктов. Фургоны предназначены для перевозки продуктов питания, медицинских препаратов, а также другого груза, которому нужна поддержка постоянной температуры.