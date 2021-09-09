«КамАЗ» рассказал о дебюте серийного электрического смарт-кроссовера «Кама-1»

Руководитель пресс-службы компании «КамАЗ» Олег Афанасьев рассказал, когда специалисты планируют представить серийную версию компактного электрокара «Кама-1». Отечественный электрокар, который уже называют преемником «Оки», появится не раньше 2024 года. До этого времени эксперты будут рассчитывать стоимость модели, а также проводить полный цикл технических испытаний.

Фото: © КАМАЗ © КАМАЗ

По словам Олега Афанасьева, российский электрокар ожидают множество испытаний, в ходе которых специалисты проверят его прочностные, скоростные и остальные технические характеристики. Кроме того, компания должна рассчитать стоимость проекта и ряд других параметров. Только после этого автопроизводитель получит сертификат на новый российский электромобиль.

Весь цикл испытаний инженеры планируют провести до конца 2022 года. Затем специалисты представят окончательный проект совету директоров, после чего «Кама-1» запустят в серию. По мнению руководителя пресс-службы предприятия, учитывая все факторы, производство электрического преемника «Оки» ожидается не раньше 2024 года.

«Кама-1» официально представили в декабре 2020 года. Смарт-кроссовер оборудовали 109-сильным электромотором мощностью и литий-ионным аккумулятором емкостью 33 киловатт-часа. До «сотни» городской электрокар разгоняется за 6,7 секунды. Максимальная скорость — 150 километров в час. Одним из главных преимуществ отечественного электромобиля стала быстрая зарядка. В обычном режиме пополнить аккумулятор модели до 100 процентов можно будет за шесть часов, а в ускоренном – всего за 20 минут.