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Полиция задержала красный Rolls-Royce блогера Гасанова

Елена Прошина
1 час назад

Полиция задержала в центре столицы автомобиль, принадлежащий лишенному на 1,5 года прав блогеру Гусейну Гасанову. Если за рулем находился он сам, ему грозит до 15 суток административного ареста или ,штраф до 30 тысяч рублей, пишет Телеграм-канал Mash.

Как сообщает канал, красный Rolls-Royce блогера был замечен на Фрунзенской набережной. Также в Instagram блогера опубликована сторис, снятая из салона едущего по Москве красного Rolls-Royce.

По данным Mash, на Зубовском бульваре машину остановили сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что блогер был лишен водительских прав и получил штраф в 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, когда в начале июля его Lamborghini остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Инспекторы посчитали, что водитель был пьян.

У страницы Гасанова в Instagram 18,2 млн подписчиков.

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