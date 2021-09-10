Катафалк Aurus «Лафет» сфотографировали около Кремля

Очевидцы сфотографировали катафалк Aurus «Лафет» около Московского Кремля. Траурный универсал стал шестой моделью в семействе представительских моделей Aurus после седана, лимузина и кабриолета Senat, минивэна Arsenal и опытного внедорожника Komendant. Вероятно, «Лафет» будет основной машиной на похоронах Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Фото: © platesmania.com © platesmania.com

О расширении линейки «Аурусов» за счёт катафалка стало известно в конце мая, но фотографий автомобиля в свободном доступе до сих пор не было.

Шпионские снимки подтверждают, что основой для катафалка послужил лимузин с полуметровой вставкой, но кузов у «Лафета» оригинальный — с высокой крышей, без задних дверей и особым дизайном кормы.

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Откровений по технике ждать не стоит: катафалк наверняка унифицирован по шасси с небронированным 6130-миллиметровым лимузином, а гибридная силовая установка на основе 4,4-литрового бензинового V8, 9-ступенчатый «автомат» КАТЕ и полный привод — стандартная начинка для всего семейства «Аурусов».

Любопытно, что в сертификате Одобрения типа транспортного средства на Aurus Senat версия с кузовом универсал не упоминается, а значит катафалки оформлены в индивидуальном порядке. Впрочем, «Лафеты» точно останутся штучными изделиями для ведомственных гаражей и не поступят в свободную продажу.