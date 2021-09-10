Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Серийная Tesla Model S с приставкой Plaid побила рекорд Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг. Как сообщил глава Tesla Илон Маск в своем Twitter, быстрейшая и самая мощная модификация лифтбека «Теслы» потратила на «короткий» круг (20,6 километра) 7 минут 30,9 секунды — на 12 секунд меньше, чем понадобилось Porsche Taycan Turbo. Средняя скорость, которую развила Model S в рекордном заезде, составила 166,3 километра в час.

Фото: © Carscoops © Carscoops

Tesla Model S Plaid впервые выехала на Нюрбургринг в 2019 году – сразу после презентации Porsche Taycan. Тогда лифтбек с трехмоторной установкой якобы прошел круг за 7 минут и 23 секунды, но результат был неофициальным: время вручную засек журналист Auto Motor und Sport, присутствовавший на тесте.

Теперь же снимок с рекордным временем опубликовал Илон Маск. Судя по всему, за 7 минут 30,9 секунды Model S Plaid преодолела 20,6 километра, а на полный круг «Северной петли» длиной 20,8 километра лифтбек потратил 7 минут 35,6 секунды. Видеозапись с заезда пока не опубликована. При этом на коротком круге Tesla на 12 секунд обошла Porsche Taycan Turbo (7:42.34), но немного уступила Chevrolet Corvette Z51 (7:29.90) и Porsche 911 Carrera S (7:30.41).

Маск особо отметил, что рекорд установила серийная Model S Plaid, привезенная «прямо с завода». Однако скоро на Нюрбургринг выпустят доработанный лифтбек с новыми аэродинамическими деталями, карбоновыми тормозами и гоночными покрышками, пообещал он.