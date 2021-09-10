Aurus «Лафет» впервые применен на похоронах Евгения Зиничева

На церемонии прощания с погибшим Героем России Евгением Зиничевым впервые использован автомобиль Aurus «Лафет», сообщает телеканал TV360. Эта версия машины разработана специально для траурных процессий.

Фото: ФГУП «НАМИ» ФГУП «НАМИ»

Автомобиль-катафалк с трехдверным кузовом «универсал» создан на базе седана Aurus Senat и предназначен для перевозки гроба с телом покойного. Стандартная версия «Аурус» оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый двигатель V8 выдает 598 л.с, электромотор пиковой мощностью 63 л.с. встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку.