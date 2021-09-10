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Aurus «Лафет» впервые применен на похоронах Евгения Зиничева

Газета.Ru
1 час назад

На церемонии прощания с погибшим Героем России Евгением Зиничевым впервые использован автомобиль Aurus «Лафет», сообщает телеканал TV360. Эта версия машины разработана специально для траурных процессий.

Aurus «Лафет» впервые применен на похоронах Евгения Зиничева
Фото: ФГУП «НАМИ»ФГУП «НАМИ»

Автомобиль-катафалк с трехдверным кузовом «универсал» создан на базе седана Aurus Senat и предназначен для перевозки гроба с телом покойного. Стандартная версия «Аурус» оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый двигатель V8 выдает 598 л.с, электромотор пиковой мощностью 63 л.с. встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку.

Евгений Зиничев, более трех лет возглавлявший МЧС России, погиб 8 сентября на 56-м году жизни, бросившись спасать сорвавшегося со скалы кинематографиста Александра Мельника. Его гибель стала первым в истории современной России случаем смерти действующего министра федерального правительства.

Бортжурнал,Евгений Зиничев,Александр Мельник,МЧС,
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