Большой автомобиль за 800 тысяч рублей: топ-6 подержанных седанов D-класса

Рост цен на автомобили привел к тому, что в настоящее время за такую сумму уже нельзя купить на первичном рынке ни Lada Vesta, ни Hyundai Solaris. На автомобили в продвинутой комплектации может не хватить и миллиона. Но обладателям этой суммы следует обратить внимание на вторичный рынок, где все еще много предложений седанов D-класса в хорошем состоянии.

Фото: Youtube.com / Toyota Camry VI Youtube.com / Toyota Camry VI

Toyota Camry VI

Видео дня

Десятилетнюю Camry с пробегом около 200 тыс. км будет трудно найти в пределах 800 тыс. руб., так как модели под маркой Toyota пользуются неизменной популярностью и на "вторичке", пишет портал "За рулем". С трудом, но все же можно найти хороший экземпляр и за эту сумму. Автомобиль оснащался двигателями на 2,4 литра и 3,5 литра, а также механической и автоматической коробками передач.

Mazda 6 II (рестайлинг) или III

Линейка двигателей у десятилетней "шестерки" (можно найти и 8-9 летние варианты в пределах 800 тыс. руб.) скромнее, чем у Camry. Встречаются моторы на 1,8 литра (120 л. с. ) и 2,0 литра (147 л. c.). Комплектация с двигателем на 2,5 литра (170 л. с.) обычно предлагается дороже 800 тыс. руб. Также у Mazda 6 специалисты отмечают более жесткую подвеску в сравнении с Camry. При этом автомобиль считается эталонным с точки зрения управляемости.

Kia Optima

За указанную цену на вторичном рынке можно найти автомобиль 2012-2013 года выпуска и даже моложе c пробегами в 100-120 тыс. км. В сети можно встретить противоречивые отзывы о Kia Optima, но в целом, как отмечают специалисты, машина приятная и надежная.

Hyundai i40

На "вторичке" в пределах 800 тыс. руб. можно найти автомобили 2014-2015 годов. В линейке двигателей встречаются 1,6-литровый мотор на 136 л. с. и 2,0-литровый мотор на 150 л. c. Машина не отличается сильной подвеской, так как создавалась для дорог Евросоюза, со временем могут возникать проблемы с электрикой.

Opel Insignia

Стоимость этой модели начинается от 700 тыс. руб., но пробег в этом случае будет внушительным. Рекомендуется выбирать машину 2012-2013 года с пробегом около 100 тыс. км. Надежностью отличается 1,8-литровый "атмосферник" (140 л. с.), но он сочетается только с МКПП. Из недостатков – явная нехватка динамики для тяжелого автомобиля.

Ford Mondeo II (рестайлинг)