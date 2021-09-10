Volkswagen начал обкатку электроседана

Батарейная среднеразмерная четырёхдверка созданная по мотивам концептов Volkswagen I.D. Vizzion, начала обкатку на дорогах общего пользования в Европе. Предсерийный экземпляр, «наряженный» в оболочку собранную из кузовных элементов Джетты и Тигуана, пока ещё далёк от товарного вида, хотя некоторые детали вроде скрытых дверных ручек, корпусов зеркал заднего вида и лючка зарядника на заднем крыле распознать можно без труда.

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Как и остальные ID-кары Фольксвагена, новый электроседан будет базировать на архитектуре MEB со стойками Макферсон в передней подвеске и многорычажкой сзади. Набор силовых установок и тяговых батарей скопируют, например от свежего кроссовера ID.6, который может быть задне- и полноприводным, развивать от 180 до 306 л.с. и проезжать до 588 км без подзарядки.