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Volkswagen начал обкатку электроседана

Autorating.ru
2 часа назад

Батарейная среднеразмерная четырёхдверка созданная по мотивам концептов Volkswagen I.D. Vizzion, начала обкатку на дорогах общего пользования в Европе. Предсерийный экземпляр, «наряженный» в оболочку собранную из кузовных элементов Джетты и Тигуана, пока ещё далёк от товарного вида, хотя некоторые детали вроде скрытых дверных ручек, корпусов зеркал заднего вида и лючка зарядника на заднем крыле распознать можно без труда.

Volkswagen начал обкатку электроседана
Фото: autorating.ruautorating.ru

Как и остальные ID-кары Фольксвагена, новый электроседан будет базировать на архитектуре MEB со стойками Макферсон в передней подвеске и многорычажкой сзади. Набор силовых установок и тяговых батарей скопируют, например от свежего кроссовера ID.6, который может быть задне- и полноприводным, развивать от 180 до 306 л.с. и проезжать до 588 км без подзарядки.

Товарный индекс или название нового седана ID-семейства пока неизвестно, на рынке он ожидается уже в следующем году.

Бортжурнал,Volkswagen,VolksWagen,
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