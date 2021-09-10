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Peugeot 2008 обзавелся мощным мотором в России: известны цены

Motor.ru
2 часа назад

Российский офис Peugeot объявил о старте продаж кроссовера 2008 с новым мотором и коробкой передач: теперь модель доступна у дилеров со 150-сильным агрегатом объемом 1,2 литра, который сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Такой Peugeot 2008 не только самый мощный в линейке, но и самый динамичный: с места до «сотни» он разгоняется за 8,7 секунды. Он также и самый дорогой: цены начинаются от 2 229 000 рублей.

Peugeot 2008 в России получил мощный мотор
Фото: © Peugeot© Peugeot

Peugeot 2008, который продается в России с конца 2020 года, до недавнего времени был доступен в двух версиях: с 1,2-литровой «турботройкой» семейства Puretech мощностью 100 либо 130 лошадиных сил, причем в первом случае агрегат работает с шестиступенчатой механической, а во втором — с автоматом с тем же количеством передач. Теперь появился форсированный 150-сильный вариант этого же двигателя и связке с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Мощный двигатель предлагается только для кроссовера в топовой комплектации GT. Такому 2008-му положены адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который автоматически поддерживает установленную водителем скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля, система автоматического экстренного торможения с увеличенным диапазоном работы, система удержания автомобиля в центре полосы движения и система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке.

В Россию модель поставляется с испанского завода Peugeot, расположенного в городе Виго.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август в России продали 5447 новых автомобилей Peugeot, в том числе 175 кроссоверов 2008. Бестселлером марки в стране остается Traveller, который за восемь месяцев разошелся в количестве 1684 штук.

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