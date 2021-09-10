Нужно ли по мере износа ДВС заливать более густое масло?

Среди гаражных экспертов бытует мнение, что "масложор" у двигателей с большим пробегом лечится заливкой более густого масла.

Такой подход был актуален в моторах старого образца, которые отхаживали по 500 000 км и более. Густое масло могло улучшить качество смазки изношенных элементов двигателя, не повышая расход.

Современные силовые агрегаты устроены иначе. И они не выхаживают столько, сколько работали моторы старого образца (известны пробеги до 1 млн километров и более).

Поэтому заливка густого масла только усугубит ситуацию. Детали двигателя будут работать почти на сухую, т.к. густое масло не сможет в полном объеме проходить по каналам.

Поэтому, если у мотора вашего авто случился "масложор", то, возможно, причина кроется в других моментах, которые густой смазкой не устранить.