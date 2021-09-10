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Нужно ли по мере износа ДВС заливать более густое масло?

Car.ru
1 час назад

Среди гаражных экспертов бытует мнение, что "масложор" у двигателей с большим пробегом лечится заливкой более густого масла.

Нужно ли по мере износа ДВС заливать более густое масло?
Фото: Car.ruCar.ru

Такой подход был актуален в моторах старого образца, которые отхаживали по 500 000 км и более. Густое масло могло улучшить качество смазки изношенных элементов двигателя, не повышая расход.

Современные силовые агрегаты устроены иначе. И они не выхаживают столько, сколько работали моторы старого образца (известны пробеги до 1 млн километров и более).

Поэтому заливка густого масла только усугубит ситуацию. Детали двигателя будут работать почти на сухую, т.к. густое масло не сможет в полном объеме проходить по каналам.

Поэтому, если у мотора вашего авто случился "масложор", то, возможно, причина кроется в других моментах, которые густой смазкой не устранить.

Что до агрегатов старого образца, то там заливать более густое масло нужно не ранее пробега в 350 000 км.

Бортжурнал,
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