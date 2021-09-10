Chevrolet представил внедорожную версию пикапа Silverado

Компания Chevrolet представила пикап Silverado ZR2. Внедорожная модификация отличается иным дизайном кузова, переработанным интерьером, также рядом технических доработок. Возможности новой версии автомобиля проверяли в ходе изнурительных гонок по бездорожью. Продажи флагманской модификации стартуют в следующем году.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Внедорожный Silverado отличает иная передняя часть кузова, на которой инженеры разместили массивную решётку радиатора нового дизайна, которая подчеркивает габариты грузовика. Кроме того, передок пикапа отличается более низким расположением передней оптики, а также новыми дневными ходовыми огнями с анимированной функциями «приближения» и «удаления». Среди других особенностей автомобиль получил стальной передний бампер со съемными торцевыми заглушками, который позволяет Silverado ZR2 увеличить угол въезда до 31,8 градуса.

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Внедорожный пикап доступен в трёх цветовых решениях: «Темном ясене», «Песчаной дюне» и ярком синем «металлике» Glacier Blue. Грузовик выделяется красными буксировочными проушинами, дополнительными защитными пластинами на днище, 18-дюймовыми колесными дисками с 33-дюймовыми внедорожными покрышками, плюс оснащен регулируемыми амортизаторами Multimatic DSSV с перенастроенными пружинами и раздвоенной выхлопной системой.

Интерьер Silverado ZR2 выполнен из кожи двух цветов: Jet Black и Graystone. В салоне пикапа установлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма; 13,4-дюймовая мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Google Assistant; а также новая центральная консоль.

Chevrolet

Chevrolet

В моторной гамме ZR2 присутствуют 6,2-литровый двигатель V8, отдача которого составляет 420 лошадиных сил и 624 Нм. Агрегат сочетается с 10-диапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, пикап оборудовали электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов и ездовым профилем Terrain Mode для рок-кроулинга в одну педаль.

Продажи внедорожной версии Silverado ZR2 намечены на 2022 год.

Chevrolet

Обычный Silverado тоже обновился. И его главным новшеством стала полуавтономная система вождения Super Cruise, которая будет доступна только в топовой комплектации High Country. Технология работает с функцией автоматической смены полосы движения и позволяет водителю убрать руки с рулевого колеса. Система функционирует на 320 000 километрах дорог на территории США и Канады. Технологии безопасности грузовика включают в себя предупреждение переднего столкновения, функцию удержания в полосе движения, автоматическое экстренное торможение, а также систему обнаружения пешеходов спереди и индикатор дистанции до автомобиля.