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Раскрыта внешность нового Subaru WRX

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Китайское издание Autohome раскрыло внешность нового Subaru WRX. Официально производитель публиковал лишь малоинформативные тизеры, но теперь новинку можно рассмотреть целиком. Как и в случае с универсалом Levorg второго поколения, который оказался скучнее предшествующего ему концепта Viziv Tourer, четырехдверка лишь отчасти похожа на шоу-кар Viziv Performance STI.

Раскрыта внешность нового Subaru WRX
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Спереди новый Subaru WRX как две капли воды повторяет «второй» Levorg. Отличаются только вставки в нижней и боковых частях бампера. Сбоку — те же арки неправильной формы, нарочито подчеркнутые угловатыми пластиковыми накладками: такие же были у концептов Viziv Performance STI и Viziv Tourer. Кормы на фотографии не видно, поэтому какая-никакая интрига все-таки сохраняется.

Концепт Subaru Viziv Performance

Предполагается, что WRX построен на платформе SGP, оснащен бензиновой «турбочетвёркой» 2.4 мощностью около 300 лошадиных сил, механической коробкой передач либо вариатором Lineartronic, а также полным приводом Symmetrical AWD. Причем двигатель — это, вероятно, «оппозитник» FA24, который ставят на американские Ascent, Outback и Legacy. Он же достанется WRX STI, но уже форсированный до 400 сил.

Нынешний Subaru WRX предлагается в России с мотором 2.0, развивающим 268 лошадиных сил 350 Нм крутящего момента. Седан с «механикой» стоит 3 459 000 рублей, с вариатором — 3 649 900. Версия WRX STI с 300-сильным двигателем 2.5 оценена в 4 629 900 рублей.

Бортжурнал,Subaru,
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