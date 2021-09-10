Раскрыта внешность нового Subaru WRX

Китайское издание Autohome раскрыло внешность нового Subaru WRX. Официально производитель публиковал лишь малоинформативные тизеры, но теперь новинку можно рассмотреть целиком. Как и в случае с универсалом Levorg второго поколения, который оказался скучнее предшествующего ему концепта Viziv Tourer, четырехдверка лишь отчасти похожа на шоу-кар Viziv Performance STI.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Спереди новый Subaru WRX как две капли воды повторяет «второй» Levorg. Отличаются только вставки в нижней и боковых частях бампера. Сбоку — те же арки неправильной формы, нарочито подчеркнутые угловатыми пластиковыми накладками: такие же были у концептов Viziv Performance STI и Viziv Tourer. Кормы на фотографии не видно, поэтому какая-никакая интрига все-таки сохраняется.

Концепт Subaru Viziv Performance

Предполагается, что WRX построен на платформе SGP, оснащен бензиновой «турбочетвёркой» 2.4 мощностью около 300 лошадиных сил, механической коробкой передач либо вариатором Lineartronic, а также полным приводом Symmetrical AWD. Причем двигатель — это, вероятно, «оппозитник» FA24, который ставят на американские Ascent, Outback и Legacy. Он же достанется WRX STI, но уже форсированный до 400 сил.