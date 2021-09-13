Техосмотр не тонет: в 2022-м его все-таки придется пройти

История с техосмотром в России все больше напоминает фарс. За последние шесть месяцев его отменяли и возвращали столько раз, что водители окончательно запутались. Мы попытаемся максимально внятно ответить на вопрос: что именно происходит с техосмотром, и кому придется его проходить в любом случае?

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Техосмотр снова переформатировали

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С 1 марта 2021 года в России идёт реформа техосмотра, целью которой — вернуть процедуру из небытия. Развал системы начался десять лет назад, когда ее вывели из зоны влияния ГИБДД и передали Российскому союза автостраховщиков. Штраф за езду без техосмотра был отменен, а получать диагностическую карту стали лишь для покупки полиса ОСАГО.

Реформа предполагала возврат штрафа за езду без диагностической карты в 2 тысячи рублей (с 1 марта 2022 года), фотофиксацию процесса техосмотра, переход от бумажных диагностических карт на электронные и огромные штрафы для пунктов техосмотра за фальсификацию процедуры. Формат техосмотра оставался прежним, а периодичность была утверждена ещё в 2020 году: первый раз — через четыре года после покупки машины, затем — каждые два года, а после достижения десятилетнего возраста — ежегодно.

Но в начале сентября этого года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения анонсировала законопроект, которые превращает техосмотр частных автомобилей в добровольную процедуру, кроме случаев смены собственника автомобиля, да и то если возраст машины превышает четыре года. Поддержать законопроект обещали депутаты ряда партий, и, по мнению профессионального сообщества, нынешняя инициатива будет воплощена в жизнь.

Так техосмотр отменен или это очередной вброс?

Несмотря растиражированный заголовок об окончательной победе над техосмотром, решение правительственной комиссии не гарантирует этого. Анонсированный законопроект не опубликован, поэтому точные формулировки пока не известны. Помимо депутатов Госдумы его должен утвердить Совет Федераций и президент. При этом, например, среди сенаторов нет единства в вопросе отмены техосмотра, и ранее часть из них ратовала за ускорение реформы, в частности, за перенос сроков введения упомянутого штрафа с марта 2022 года на октябрь 2021 года.

Несмотря на частичный перевод процедуры в разряд добровольных, правительство де-факто не отказалось от её демонтажа: техосмотр по-прежнему необходим для коммерческого транспорта (такси, автобусы, грузовые машины). Да и смена собственника у частных машин — не такой уж редкое явление, и порядка 7 млн российских автомобилей ежегодно меняют владельца.

При таком подходе властям придётся сохранять сеть станций техобслуживания и устанавливать для них тарифы, позволяющие работать по новым, более жестким стандартам. Не исключено, что после всей шумихи принципы техосмотра автомобилей пересмотрят снова: за это ратуют не только операторы, уже вложившиеся в новое оборудование, но и ряд государственных деятелей. Например, о необходимости обязательного техосмотра в августе 2021 года заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Показательным будет решение властей о штрафе в 2 тысячи рублей, который по нынешнему плану должен заработать в марте 2022 года. Фиксировать езду без диагностической карты будут автоматические камеры, причем с частотой до одного раза в сутки. Это означает, что месяце без техосмотра обойдется автовладельцу в 60 тысяч рублей.

В случае если техосмотр для частников требуется лишь при смене собственника, логичнее в качестве меры выбрать невозможность поставить машину на учет без диагностической карты. Если штраф для частников все-таки введут (в нынешней редакции КоАП он есть только для коммерческого транспорта), это оставит возможность в будущем изменить правила и снова вернуться к обязательному техосмотру.

Почему с техосмотром столько неясностей?

Потому что в российском обществе, включая властные круги, нет единства мнений о необходимости процедуры. В большинстве развитых стран с высокой автомобилизацией техосмотр или близкие по смыслу процедуры являются обязательными. Но в России система начала гнить еще в 90-е годы, все больше превращаясь в формальность и нервотрепку, поэтому «медведевскую» реформу десятилетней давности многие восприняли с энтузиазмом.

Тем не менее в 2021 году власти запустили реформу, которая должна была возродить полноценный техосмотр. Она успела дать первые результаты: например, сократилось количество посредников, которые предлагали пройти техосмотр в заочном режиме. Появились и прецеденты аннулирования диагностических карт, если постфактум устанавливалось, что их обладатели либо не посещали пункт техосмотра, либо машины имели существенные недостатки (трещины на лобовом стекле, следы незаконного тюнинга).

При этом реформа сразу шла с пробуксовками, например, за несколько дней до ее начала премьер Михаил Мишустин ввел полугодовую отсрочку для автомобилистов, чьи диагностические карты истекали в период до 1 октября 2021 года. А в августе для покупки полиса ОСАГО перестали требовать действующий техосмотр, и, по данным самих операторов техосмотра, в первую же неделю они заметили существенный отток клиентов.

Масла в огонь подлили и высказывания главы ГИБДД Михаила Черникова, который первым из высокопоставленных чиновников анонсировал идею перевода техосмотра в ранг добровольных процедур. Несмотря на это, реформа шла своим чередом, и депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков на вопрос о её судьбе рассказал нам, что пока никакой законодательной инициативе об отмене техосмотра не было, а слова Михаила Черникова носят характер мнения.

И лишь теперь, накануне выборов, правительство и ряд партий анонсировали законопроект, который, по мнению экспертов, дойдет до принятия в той или иной форме. Вопрос лишь в том, сколько оговорок и уточнений будет сделано. Лобби в пользу обязательного техосмотра также достаточно сильно, поэтому история вряд ли закончена.

Страховой рычаг

Например, добровольность процедуры могут увязать с введением повышающих коэффициентов ОСАГО для тех, кто ездит без диагностической карты: многие из опрошенных нами экспертов считают, что страховые компании попробуют пролоббировать такой подход.

Есть и еще один нюанс: в главе 14 закона об ОСАГО (которая остаётся неизменной) есть пункт о возможности регресса водителей, поправших в ДТП без действующей диагностической карты. В этом случае страховая выплачивает пострадавшей стороне сумму компенсации, а затем взыскивает ее со своего клиента (то есть виновного водителя) по процедуре регресса. Правда, это возможно в случае, если ДТП произошло из-за технической неисправности, которую могли бы выявить во время техосмотра, то есть под регресс подходит не любое ДТП. Однако эксперты опасаются, что страховые, которые уже начали кампанию за повышение тарифов, воспользуются этой лазейкой и поставят регресс на поток.