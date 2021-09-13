Китайский Qashqai нацелили на японские кроссоверы

Китайская марка Wuling готовит масштабную экспансию на мировые рынки, включая Россию. Экспортная модель китайцев — Xingchen — нацелена на агрессивное покорение сегмента среднеразмерных кроссоверов, где тон задают паркетники Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

Фото: Wuling Wuling

В Китае началось производство кроссовера Wuling Xingchen, с которым совместное предприятие крупного автопроизводителя из Шанхая SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) и американского General Motors намерена в ближайшее время выйти на глобальные рынки.

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По габаритной длине (4594 мм) и колесной базе (2750 мм) этот автомобиль выступает в том же классе, что и популярные среднеразмерные кроссоверы – в частности, он чуть крупнее, чем Kia Sportage и Nissan Qashqai, сравним по размерам с Toyota RAV4.

Автомобиль получил современный интерьер, медиасистему с 10-дюймовым экраном и турбированный мотор 1.5, который выдает 147 лошадиных сил.

Wuling Xingchen будет выступать в самом быстрорастущем сегменте кроссоверов. Это стратегический продукт, подготовленный для запланированного в ближайшем будущем расширения присутствия китайской марки на мировом рынке, пишет GM Authority.

Для совместного предприятия американского концерна GM и компании SAIC из Шанхая это первый кроссовер, соответствующий новым производственным стандартам. Сама же компания работает уже почти 20 лет — сотрудничество началось в 2002 году с выпуска на заводе в Лючжоу малотоннажных грузовиков и минивэнов под маркой Wuling наряду с компактными моделями линейки Chevrolet.

Запуску в серию кроссовера Xingchen, который китайцы поставляют на экспорт,

предшествовала масштабная программа испытаний в различных климатических и дорожных условиях.

Кроссовер построен на той же платформе, что и автомобили марки Baojun, построенной американским концерном более 10 лет назад специально для китайского рынка. Согласно официальному заявлению GM, создание нового бренда потребовалось тогда для удовлетворения нарастающего спроса китайских покупателей на недорогие автомобили.

В то же время американская пресса писала, что создание отдельного бренда для местного рынка и передача китайским партнерам технологий были условием со стороны китайской стороны для глобальных концернов, желающих расширять свой бизнес в Китае.

Автопроизводитель из Шанхая располагает значительными средствами, которые необходимы для экспансии на мировые рынки. Так, в первом полугодии 2021 года SAIC увеличила свою выручку на 29% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до $56,6 млрд, чистая прибыль в тот же период составила $2 млрд. О желании развивать бизнес на Ближнем Востоке, в Австралии, Южной Америке, а также России заявлял ранее финансовый директор SAIC Гу Фэн.

Если китайский бренд предложит российским покупателям достойный продукт, на него вполне может быть спрос, однако открытия производства в нашей стране еще одного крупного игрока из Поднебесной ждать вряд ли стоит, полагают эксперты.

«Мы видим, что предпочтения меняются. За последние три-четыре года российские покупатели преодолели недоверие к китайским брендам и активно покупают эти автомобили, — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Такие абстрактные понятия, как история бренда или ощущение причастности к той или иной марке, отошли на второй план в сравнении с качеством продукта и доступной ценой».

Этим объясняется успех в России таких марок, как Haval, Geely и Chery, добавляет эксперт. Если новинка Wuling не будет уступать им по уровню качества и при этом не будет проблем с поставками, она тоже может пользоваться у нас спросом.

«В рамках глобальной экспансии российский рынок может представлять интерес для китайской компании, но в принципе он перенасыщен, — объясняет «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, — Нынешняя ситуация связана с глобальным дефицитом микрочипов, а производственных мощностей здесь более чем достаточно».