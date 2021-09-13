Гиперкар Koenigsegg Agera RS получил модный принт

Шведская компания представила новый гиперкар Koenigsegg Agera RS в новом дизайне. Машина с модным принтом будет представлена на предстоящем 20-м фестивале детей в Калифорнии в конце сентября этого года.

Фото: car.ru car.ru

Автомобиль Koenigsegg Agera RS в 2017 году установил абсолютный рекорд скорости на шоссе в Неваде, разогнавшись до 447.09 км/ч. Автомобиль обогнал Bugatti Veyron Supersport, который разогнался до 429,6 км/ч. Теперь же производитель авто решил представить рекордсмена в новом виде. Новая раскраска кузова основана на искусстве Джеймса Джина.

На Koenigsegg Agera RS установлен 5,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1 341 лошадиных сил. Двигатель передает мощность на задние колеса через семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.