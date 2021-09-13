Hyundai лишил Solaris механической коробки передач

Самая массовая модель южнокорейской компании Hyundai — компактный седан Accent представляет собой аналог российского Solaris, который отличается от него лишь незначительными деталями. В США Accent с 2022 модельного года будет доступен только с вариатором.

Фото: car.ru car.ru

По этой причине базовая стоимость седана с вариатором собственного производства в США возрастет почти на 1300 долларов.

Самая популярная модель корейской марки Hyundai лишится 6-ступенчатой механической коробки передач с 2022 модельного года. В США Accent в базовой комплектации SE будет стоить 17 670 долларов вместо нынешних 16 400 долларов.

Мдель получит в качестве стандартного оснащения вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) из семейства Smartstream, разработанный концерном Hyundai.