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Hyundai лишил Solaris механической коробки передач: в США модель будет доступна только с бесступенчатым вариатором

Car.ru
1 час назад

Самая массовая модель южнокорейской компании Hyundai — компактный седан Accent представляет собой аналог российского Solaris, который отличается от него лишь незначительными деталями. В США Accent с 2022 модельного года будет доступен только с вариатором.

Hyundai лишил Solaris механической коробки передач
Фото: car.rucar.ru

По этой причине базовая стоимость седана с вариатором собственного производства в США возрастет почти на 1300 долларов.

Самая популярная модель корейской марки Hyundai лишится 6-ступенчатой механической коробки передач с 2022 модельного года. В США Accent в базовой комплектации SE будет стоить 17 670 долларов вместо нынешних 16 400 долларов.

Мдель получит в качестве стандартного оснащения вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) из семейства Smartstream, разработанный концерном Hyundai.

В США Hyundai Accent так и останется самой доступной моделью. Там седан оснащается безальтернативной 1,6-литровой четвёркой Smartstream G1.6 с комбинированным впрыском топлива и мощностью 122 л. с. В России Solaris оснащается 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым двигателем производительностью 123 л.с. Коробка передач представлена в двух вариантах: механическая 6-ступенчатая или 6-ступенчатый автомат.

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