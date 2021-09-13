Уникальность автомобиля УАЗ признали в Японии

Российский УАЗ оказался в списке уникальных кроссоверов мира, который составил портал Yahoo News Japan. Обозреватели портала подчеркнули, что созданный в 1965 году полноприводный фургон УАЗ-452 до сих пор выпускается в РФ.

Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press

Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решёткой радиатора, — отметили авторы списка.

Также они считают, что автомобиль с начала выпуска практически не изменился и внешне, и в техническом отношении.

Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надёжность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации, — считают на Yahoo News Japan.

Там обратили внимание на популярность, которой пользуется УАЗ, не смотря на простоту интерьера.