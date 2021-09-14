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BMW X3, вчера подаренный призеру Олимпийский игр, уже перепродали в Москве

Motor.ruиещё 6
50 минут назад

На сайте Авто.ру продали белый BMW X3 в M-пакете, который накануне вручили серебряному призеру Олимпийских игр в Токио. За немецкий кроссовер в максимальной комплектации, ключи от которого вручал заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, неназванный спортсмен выручил 5 100 000 рублей. Всего же российские олимпийцы получили 77 автомобилей.

Подаренный вчера призеру Олимпиады BMW X3 уже перепродали в Москве
Фото: © Авто.ру© Авто.ру

Вручение автомобилей для членов олимпийской сборной организовала некоммерческая организация «Фонд поддержки олимпийцев России». Подарочные кроссоверы получили 77 спортсменов: 31 обладателю золотых медалей в Токио вручили BMW X5, серебряных и бронзовых призёров, среди которых 46 участников Олимпиады, наградили BMW X3 с разным уровнем оснащения. Ключи от немецких моделей 11 сентября вручал на территории Кремля заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Уже на следующий день в Москве появилось объявление о продаже белого BMW X3 xDrive30d в пакете M-Sport. Учитывая максимальную комплектацию кроссовера, включающую цифровую приборную панель и проекцию на асфальт, автомобиль получил серебряный призёр Олимпийских игр.

Авто.ру / BMW X3 xDrive30d M-Sport

За памятный автомобиль олимпиец выручил 5,1 миллиона рублей, тогда как цены на X3 xDrive30d M Sport Plus — правда, уже рестайлинговый, — начинаются от 5 770 000 рублей.

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