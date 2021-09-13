Автоэксперт рассказал, как быстро сдать на права

Для повышения эффективности изучения теоретической части правил дорожного движения (ПДД) стоит воспользоваться специальными приложениями, которые «в интересной и даже игровой форме существенно повышают эффективность обучения», а что касается самого процесса вождения, то есть два подхода к успешной сдаче на право управления автомобилем. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Первый заключается в том, чтобы безошибочно и точно справиться с практическим экзаменом c учетом специфических особенностей, например, места сдачи. Здесь речь идет в основном об увеличении количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена или по предположительному маршруту городской части экзамена», — подчеркнул Васильев.

Второй — это получение более разносторонних навыков управления автомобилем на специальных курсах повышения водительского мастерства, подчеркнул эксперт.

На таких курсах даются общие принципы управления автомобилем, отрабатываются действия в нештатных ситуациях, а также происходит более интенсивная адаптация к машине. В итоге у водителя намного меньше шансов оказаться в аварийной ситуации, заключил Васильев.