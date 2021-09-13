Топ-10: на чем ездят россияне

Пятая часть всех легковых автомобилей в России приходится всего на пять моделей. По данным агентства "Автостат", на середину 2021 года их было зарегистрировано немногим более 45 млн единиц. Аналитики назвали 10 машин, которые встречаются на российских дорогах чаще всего.

Фото: Профиль Профиль

Первая строчка с отрывом досталась седану LADA 2107. В настоящее время в России числится 1,6 млн экземпляров этой модели. На втором месте LADA 2106 с 1,2 млн зарегистрированных автомобилей. Тройку лидеров замыкает отечественный внедорожник LADA 4x4 c показателем в 1 млн автомобилей. Отмечается, что последняя модель из тройки лидеров является единственной, которая выпускается до сих пор под названием Niva (с приставкой Legend).

Самой популярной иномаркой в России является корейская Kia Rio. В России зарегистрировано 967 тысяч единиц этой модели (с учетом версии X-Line и X). На пятой строчке – Hyundai Solaris (873 тыс. шт.). С 6-го по 8-е место снова занимают модели LADA, уже снятые с производства – седан 2110 (823 тыс. шт.), хэтчбек 2114 (781 тыс. шт.) и хэтчбек 2109 (774 тыс. шт.). На девятом месте Ford Focus (758 тыс. шт.) и замыкает рейтинг французский седан Renault Logan (756 тыс. шт. с учетом версии Stepway).