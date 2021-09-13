В России подорожали автомобили самой популярной китайской марки

Компания Chery присоединилась к ряду производителей, повысивших цены в России с наступлением нового сезона. Как заметили аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга авторынка, у китайской марки подорожали два кроссовера из четырех доступных. Ценники Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 увеличились на 20 тысяч рублей во всех комплектациях, что составляет от одного до 1,2 процента от их прежней стоимости. Нетронутыми остались прайс-листы Tiggo 4 и флагманского Tiggo 8 Pro.

Фото: © Chery © Chery

Tiggo 7 Pro – самый продаваемый кроссовер марки Chery на российском рынке, который с января по август разошелся в количестве 8411 экземпляров. В результате корректировки ценника на 20 тысяч рублей (1,1-1,2 процента) его стартовая цена повысилась до 1 699 900 рублей, а максимальная – до 1 809 900 рублей.

Что касается вседорожника Tiggo 8, то он подорожал на 1,0-1,1 процента и теперь предлагается по цене от 1 859 900 до 1 929 900 рублей. Во внутреннем рейтинге марки он занимает последнее место по продажам: за восемь месяцев на нем остановили выбор 2038 россиян.

До этого Chery поднимала цены на свою продукцию в августе. Тогда в цене выросли те же кроссоверы, а также компактный Tiggo 4. Размер прибавки варьировался от 10 до 20 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Chery занимает первое место по продажам среди «китайцев» в России. С января по август россияне купили 21 200 автомобилей марки, который удалось превысить прошлогодний результат на 335 процентов. За последний летний месяц было продано 2956 автомобилей Chery – на 163 процента больше, чем в августе 2020-го.