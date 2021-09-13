Volkswagen спешит с обновлением T-Roc R

Чуть более двух лет назад на Женевском автосалоне был представлен Volkswagen T-Roc R. И вот уже производитель уже готовит кроссовер к обновлению.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Ранее уже были отмечены редизайны T-Roc и T-Roc R-Line, при этом прототипы вышли практически без камуфляжа. Теперь настало время для T-Roc R. О том, что на шпионских фото именно эта модификация, свидетельствует шильдик на двери багажника.

Motor1.com

По словам фотошпионов, тестовый образец был зафиксирован камерами в сельской местности недалеко от штаб-квартиры в Вольфсбурге. Изменения по большей части коснулись радиаторной решетки. Горизонтальные планки заменены одиночной полосой в сочетании с сетчатыми узорами. Фары кажутся более тонкими, если сравнивать с актуальной на данный момент моделью.

Никаких изменений в боковой части не наблюдается, хотя прототип ездит на дисках с Y-образными спицами, тогда как на актуальной версии - V-образные. В задней части можно увидеть одно новшество – графика на фонарях, изменена эмблема R.