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Lada Vesta получила упрощенную мультимедийку

Autorating.ruиещё 3
1 час назад

Компания АвтоВАЗ объявила о приеме заказов на семейство Lada Vesta с упрощенной медиасистемой Enjoy, в отличие от версии Pro у неё тачскрин на один дюйм меньше (тут семидюймовый). В остальном весь функционал сохранен, есть Apple CarPlay и Android Auto, акустическая разводка от Arkamys с точной настройкой, выход для камеры заднего вида с поддержкой динамических линий, hands-free и доступ управления с помощью клавиш на руле.

Lada Vesta получила упрощенную мультимедийку
Фото: autorating.ruautorating.ru

Медиакомбайн доступен для машин начиная с исполнения Комфорт с набором Winter Enjoy, цена — от 897 900 рублей, Lada Vesta с восьмидюймовой «мультимедийкой» в аналогичном исполнении на 19 тысяч дороже.

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