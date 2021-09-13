Lada Vesta получила упрощенную мультимедийку

Компания АвтоВАЗ объявила о приеме заказов на семейство Lada Vesta с упрощенной медиасистемой Enjoy, в отличие от версии Pro у неё тачскрин на один дюйм меньше (тут семидюймовый). В остальном весь функционал сохранен, есть Apple CarPlay и Android Auto, акустическая разводка от Arkamys с точной настройкой, выход для камеры заднего вида с поддержкой динамических линий, hands-free и доступ управления с помощью клавиш на руле.
Медиакомбайн доступен для машин начиная с исполнения Комфорт с набором Winter Enjoy, цена — от 897 900 рублей, Lada Vesta с восьмидюймовой «мультимедийкой» в аналогичном исполнении на 19 тысяч дороже.