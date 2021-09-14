В России создали армейский автомобиль "с секретом"

Выкрашенный в защитный цвет "Витязь-2" с колесной формулой 6x6 внешне очень похож на обычный армейский автомобиль. Однако, как оказывается, это вездеход с "секретом": за тентом бортовой платформы находится бронированный модуль, предназначенный для перевозки шестнадцати военнослужащих или трех тонн грузов.

Фото: Алексей Моисеев Алексей Моисеев

Как сообщалось в пояснительных материалах, обнародованных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", этот модуль, его бойницы, двери и люки имеют класс защиты Бр4, то есть способны успешно выдерживать попадание 5,45 × 39 мм и 7,62 × 39 мм пуль автоматов АК-74, АКМ со стальными термоупрочненными сердечниками.

Аналогичными характеристиками обладает и двухместная бронированная кабина. В то же время ее бронестекла обладают классом защиты Бр5 - не пробиваются 7,62 × 54 мм боеприпасами со стальными термоупрочненными сердечниками снайперской винтовки СВД.

Переднее и боковое стекла обеспечивают возможность ведения огня из стрелкового оружия.

Машина способна выдерживать под передним колесом подрыв двух килограммов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте. Имеющаяся капотная компоновка также увеличивает шансы при наезде на мину или фугас.