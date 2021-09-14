Зачем автомобилю бесполезные опции?

В современных автомобилях присутствует огромное количество самых разных опций и функций. Но далеко не все они полезны и нужны водителю и пассажирам.

Штатное навигационное оборудование появилось в автомобилях относительно недавно, оно было призвано заменить карты в смартфонах. На деле же карты в системе в большинстве случаев совершенно не актуальны и не способны подстраиваться под конкретную дорожную обстановку. Однако подобная система значительно увеличивает общую стоимость автомобиля.

Система не лишена недостатков, она не способна выстраивать маршрут в объезд пробок, кроме того, интерфейс неудобен в пользовании, а скорость работы оставляет желать лучшего. С обновлениями также возникают проблемы.

Система удержания в полосе помогает в тех случаях, когда водитель зазевается и начнет съезжать с полосы без включения поворотника, тогда она принудительно вернет автомобиль в общий поток.

Однако, функция может работать со сбоями зимой. Снежное покрытие она распознает как дорожную разметку. Даже если водитель едет в нужной полосе, система все равно может принудительно уводить автомобиль в сторону.

Во время объезда препятствий на дорогах, что особенно актуально в зимнее время года, система тоже активируется. Исключить проблему можно только путем постоянного включения поворотных сигналов.

Система старт-стоп помогает экономить топливо, она призвана заботится об экологии. На всех светофорах приглушает двигатель. Но здесь стоит учитывать тот момент, что каждый мотор рассчитан на определенное количество запусков. Таким образом, система старт-стоп способствует быстрому выходу агрегата из строя. Кроме того, на трогание с места затрачивается много времени, поскольку двигателю нужно перед стартом запуститься.