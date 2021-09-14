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Японцы включили "Буханку" в топ-3 уникальных кроссоверов

Российская Газета
3 часа назад

На Yahoo Japan опубликовали материал, в котором перечисляются самые лучшие, по мнению автора, кроссоверы, выпускающиеся в настоящее время. И, как ни странно, в списке присутствует УАЗ "Буханка".

Японцы включили "Буханку" в топ-3 уникальных кроссоверов
Фото: УАЗУАЗ

"В Японии немногие знают российских автопроизводителей, одним из которых является УАЗ, - пишет автор, проводя краткий экскурс в ранние годы Ульяновского завода, завершая историю тем, что после развала Советского Союза это предприятие является одним из важнейших, поддерживающих экономику страны. - В настоящее время у УАЗа в линейке есть более современные модели, но по-прежнему выпускается и внедорожник с индексом 452, появившийся в 1965 году. В России её называют "СГР", а в зарубежных странах она известна, как "Classic".

Внешность УАЗ-452 напоминает старые коммерческие модели японского производства: с круглыми фарами и небольшой решёткой радиатора, которые вызывает умиление".

Далее автор перечисляет габариты "Буханки", особенности рамной конструкции, подвески и силового агрегата, заключая тем, что за более чем полвека автомобиль не эволюционировал и очень отстаёт от современных авто по уровню безопасности и мощностным характеристикам. Тем не менее, "Буханка" - внедорожник с простыми и проверенными решениями, которые и позволяют модели оставаться ей в модельном ряду УАЗ по сей день.

Семейство УАЗ СГР выпускается в различных исполнениях: бортовой авто, фургон, микроавтобус. Цены начинаются от 907 000 рублей.

Кроме УАЗ СГР в топ-3 японского журналиста попали Jaguar I-Pace и Subaru Forester Wilderness.

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