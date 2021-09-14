Японцы включили "Буханку" в топ-3 уникальных кроссоверов

"В Японии немногие знают российских автопроизводителей, одним из которых является УАЗ, - пишет автор, проводя краткий экскурс в ранние годы Ульяновского завода, завершая историю тем, что после развала Советского Союза это предприятие является одним из важнейших, поддерживающих экономику страны. - В настоящее время у УАЗа в линейке есть более современные модели, но по-прежнему выпускается и внедорожник с индексом 452, появившийся в 1965 году. В России её называют "СГР", а в зарубежных странах она известна, как "Classic".