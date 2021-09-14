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Начались продажи обновленного кроссовера Kia Soul

Wroom.ru
1 час назад

На российском рынке начали продавать паркетник Kia Soul, получивший новое оснащение и другие обновки.

Начались продажи обновленного кроссовера Kia Soul
Фото: WroomWroom

Прежде всего стоит отметить новый логотип марки, который украшает обновленный автомобиль. Это уже вторая в России модель бренда с новой эмблемой — первой стал обновленный седан Kia Cerato.

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Кроме того, у кроссовера пересмотрено оснащение. Так, из списка исключены промежуточные комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+, а положенная им медиасистема с восьмидюймовым экраном теперь стала стандартной для Luxe, Prestige и Style. Начальные комплектации сохранили простую аудиосистему с монохромным дисплеем, а для богатых вариантов предусмотрен широкоформатный экран на 10,25 дюйма.

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Техническая начинка осталась прежней. Автомобиль оснащается бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, а также мощным турбодвигателем 1.6 T-GDI в сочетании с роботизированной коробкой передач. Привод может быть только передним.

После обновления «Киа Соул» подорожал на 10 тысяч рублей и теперь покупка 1,6-литровой версии обойдется как минимум в 1 249 900 рублей, а за двухлитровый вариант придется заплатить 1 499 900 рублей.

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