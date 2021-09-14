Начались продажи обновленного кроссовера Kia Soul

На российском рынке начали продавать паркетник Kia Soul, получивший новое оснащение и другие обновки.

Фото: Wroom Wroom

Прежде всего стоит отметить новый логотип марки, который украшает обновленный автомобиль. Это уже вторая в России модель бренда с новой эмблемой — первой стал обновленный седан Kia Cerato.

Wroom

Кроме того, у кроссовера пересмотрено оснащение. Так, из списка исключены промежуточные комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+, а положенная им медиасистема с восьмидюймовым экраном теперь стала стандартной для Luxe, Prestige и Style. Начальные комплектации сохранили простую аудиосистему с монохромным дисплеем, а для богатых вариантов предусмотрен широкоформатный экран на 10,25 дюйма.

Wroom

Техническая начинка осталась прежней. Автомобиль оснащается бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, а также мощным турбодвигателем 1.6 T-GDI в сочетании с роботизированной коробкой передач. Привод может быть только передним.