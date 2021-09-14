Какие кроссоверы сложно продать на «вторичке»?

Среди самых важных характеристик автомобилей называют надёжность и комфортность. Но если вы приобретаете автомобиль не на всю жизнь, а планируете через некоторое время его продать, всплывает ещё один фактор. Машина должна быть высоколиквидной.

На российском рынке подержанных авто есть довольно неплохие модели, цена которых за несколько лет существенно падает. Причины могут быть разные.

Mercedes-Benz М-класса довольно сложно продать даже с весьма приемлемым ценником. Потенциальных покупателей отпугивает высокий транспортный налог на мощный двигатель. Да и доверие к марке, как к надежному автобренду, уже пошатнулось.

Линейка BMW X3, X5 и X6 является слаболиквидной по той же причине (налог). У Audi такая же проблема с моделью Q7.

Среди Volkswagen Tiguan не пользуются спросом модификации с агрегатом 1.4 TSI, работающим в паре с МКПП.

Что до Nissan Terrano, то данная модель была явно завышена в цене изначально. Хотя в целом — это по сути тот же Renault Duster.

Кроме прочих недочетов, картину с продажами Nissan Qashqai портит вариатор. Ведь на пробеге под 100 000 км данный механизм может выдать проблему.