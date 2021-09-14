Почему движение на высоких оборотах убивает трансмиссию?

Даже начинающие автолюбители знают, что силовой агрегат машины требует периодической прогрузки, чтобы избавиться от лишних отложений и нагара. При этом стоит помнить, что мотор — это не единственный важный механизм в автомобиле. И такая вот "прожарка" на высоких оборотах может быть губительна для вариаторов.

Последние очень чувствительны к перегрузкам. Чрезмерно разогретый вариатор может выйти из строя.

Роботизированные коробки и классические "автоматы" более надежны в этом плане. Но тоже не особо приспособлены к перегрузкам.

Поэтому, если вы решили почистить двигатель путем повышения оборотов и нагрузки, следует делать это непродолжительно. В противном случае проблем с коробкой не избежать.