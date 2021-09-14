Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

Новые автомобили с МКПП могут прекратить продавать уже через три-четыре года. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал эксперт Петр Баканов.

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По его словам, автовладельцы начнут отказываться от таких машин из-за ужесточения экологических норм и более сложного управления.

"Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", – отметил он.