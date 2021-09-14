Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

Новые автомобили с МКПП могут прекратить продавать уже через три-четыре года. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал эксперт Петр Баканов.
По его словам, автовладельцы начнут отказываться от таких машин из-за ужесточения экологических норм и более сложного управления.
"Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", – отметил он.
Баканов предположил, что в ближайшие годы с новых автомобилей уберут механические коробки передач. Полный переход на АКПП состоится через 10-15 лет, а позже всего изменения произойдут в коммерческом транспорте, добавил эксперт.