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Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

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36 минут назад

Новые автомобили с МКПП могут прекратить продавать уже через три-четыре года. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал эксперт Петр Баканов.

Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

По его словам, автовладельцы начнут отказываться от таких машин из-за ужесточения экологических норм и более сложного управления.

"Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", – отметил он.

Баканов предположил, что в ближайшие годы с новых автомобилей уберут механические коробки передач. Полный переход на АКПП состоится через 10-15 лет, а позже всего изменения произойдут в коммерческом транспорте, добавил эксперт.

Бортжурнал,Вечерняя Москва,
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