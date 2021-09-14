Toyota представила «внедорожную» модификацию RAV4

Компания Toyota расширила линейку кроссоверов RAV4 пятого поколения, представив внедорожное исполнение модели под названием Adventure. Новинка получила переработанный экстерьер и интерьер, а также сохранила гибридную силовую установку. Специальная серия автомобиля появится в продаже на европейском рынке в первом квартале 2022 года.

Фото: © Toyota © Toyota

В обновленной Toyota RAV4 Adventure японские инженеры сохранили фирменный стиль марки, добавив модели «внедорожный дух». Так, кроссовер получил полностью черную решетку радиатора измененного дизайна, а также иное расположение эмблемы, которая находится на двойных горизонтальных полосах. Дополняют образ передка модели темная окантовка передних противотуманных фар, которые, как и головная оптика стали полностью светодиодными.

Кроссовер впервые доступен с уникальной двухцветной окраской кузова, сочетающий основной темно-зеленый колер Urban Khaki с крышей, передними стойками и задним спойлером, выкрашенными в серый цвет Dynamic, ставший отсылкой к светлой крыше классического Toyota FJ40. Кроме того, образ автомобиля дополнен новыми 19-дюймовыми колесными дисками с матово-серой отделкой и расширенными арками. Салон кроссовера выполнен из черной экокожи с контрастной оранжевой прострочкой. Специально для интерьера модели специалисты разработали новое светодиодное освещение.

Toyota

Toyota

В движение RAV4 Adventure приводит гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, дополненного двумя электромоторами. Комбинированная отдача составляет 222 лошадиные силы. Кроме того, уже в «базе» кроссовер получил систему интеллектуального полного привода AWD-i. Продажи обновленной Toyota RAV4 Adventure стартуют в Европе в начале 2022 года.