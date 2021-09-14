В России закроется основная часть пунктов техосмотра из-за отмены обязательного техосмотра для большей части автомобилей. Из-за этого с проблемами при регистрации авто в год будут сталкиваться порядка 10 миллионов человек, заявил в разговоре с URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Согласно законопроекту, техосмотр будет проводиться только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца автомобиля, изменении конструкции машины старше четырех лет и замене ее основных частей.

«У нас закроется большая часть пунктов технического осмотра, они уже закрываются. В мае было 5,5 тысяч, а в июне уже 5 тысяч, они продолжат закрываться, хотя их итак было недостаточно в наших городах, особенно в малых городах. Следовательно, люди которые пытаются получить техосмотр на коммерческий транспорт такой, как автобусы, грузовики и такси, столкнутся с тем, что им просто некуда будет приехать», — высказал свою позицию Антон Шапарин.

По словам вице-президента автомобильного союза, если часть пунктов технического осмотра закроются, некуда будет приехать на техосмотр и при регистрации нового автомобиля после покупки.

«Следовательно, в год с проблемами с оформлением техосмотра столкнутся минимум 10 миллионов человек в стране», — уточнил Шапарин, добавив, что процедуру техосмотра нужно было сохранить, упростив ее и дав доступ на этот рынок автосервисам и дилерам.

Депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы во вторник внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Более того, отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект об отмене обязательного техосмотра в профильный комитет по транспорту и строительству, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом, инициированным парламентариями от «Единой России», предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

Техосмотр останется необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект может быть принят Госдумой до конца 2021 года.

Эксперты прокомментировали последствия закона об отмене обязательного техосмотра. Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно, сообщают «Известия».

По мнению координатора движения «Синие Ведёрки» Юлии Каблиновой, с введением закона нужно будет менять и КоАП. Штрафы на частный транспорт, скорее всего, распространяться не будут, а вот для коммерческого останутся.

Понятное дело, штрафы для коммерческого транспорта и такси останутся в силе, и, скорее всего, камеры будут отслеживать именно их, — сказала собеседница газеты.

Генеральный директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьёв заявил, что нововведение обернётся перекладыванием обязанностей на плечи потребителя.

Сейчас получается история с перекладыванием этих обязанностей на плечи потребителя, что он сам должен заботиться о безопасности. Но не учли тот факт, что не каждый на это готов, — считает эксперт.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков уверен, что техосмотр для автобусов, грузовиков и такси необходимо сохранить, так как риски для людей при ДТП на этих видах транспорта гораздо выше. А что касается самого техосмотра, практической пользы для безопасности от него нет.

Практической пользы для безопасности дорожного движения от обязательного ТО нет, это просто дополнительный налог, к тому же более чем наполовину оседающий в карманах посредников, — говорит общественник.

Директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал законопроект об отмене техосмотра на легковые автомобили, назвав его абсолютно правильным.

«Если брать международный опыт, то он говорит о том, что сейчас все цивилизованные страны уходят от обязательного технического осмотра и переходят на стимулирование проведения технического осмотра самими гражданами за счет снижения стоимости местных аналогов ОСАГО, за счет снижения транспортного налога, еще каких-то преференций. То есть это абсолютно правильный путь», — отметил он.

«Что касается безопасности, то мы же здесь говорим только об отмене обязательного техосмотра для частных лиц. Не для грузоперевозчиков, не для пассажирских перевозок, только для владельцев своих частных автомобилей. И естественно они же не враги себе, они будут заботиться о своем автомобиле, потому что они перевозят на нем свою семьи. И нужно, конечно, не наказывать, а стимулировать людей, например за счет снижения стоимости ОСАГО», — подчеркнул эксперт.

Не менее 85% автолюбителей не проходят техосмотр, а просто его покупают. Так прокомментировал в интервью NEWS.ru готовящийся законопроект об отмене обязательного ТО автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что водители достаточно хорошо следят за своими машинами, поэтому отмена техосмотра никак не повлияет на количество ДТП. По статистике страхового сообщества, на долю аварий по причине плохого состояния автомобиля приходится не более 0,1%.

В любом случае по ПДД за состояние техсредства отвечает его водитель, отметил специалист. По его словам, в России техосмотр превратился в дополнительный сбор.

По статистике и опросам, 85% автолюбителей его не проходили, а покупали. Это происходило на протяжении 30 лет, однако аварийность от этого не увеличивалась, — сказал Моржаретто.

Поэтому принятие закона об отмене техосмотра, может, и увеличит количество ДТП, но статистика говорит об обратном, заключил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) автомобилей. Глава кабмина отметил: автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, поэтому правильнее дать им возможность лично контролировать состояние своей машины. Так политик прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного ТО для автомобилей.