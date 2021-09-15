Как при помощи монеты проверить износ шин

Связь автомобиля с трассой обеспечивает протектор шины или внешний слой резины. На летних шинах предусмотрен вывод воды из пятна контакта, на зимних улучшено сцепление на скользких поверхностях, внедорожные шины отличаются максимальной проходимостью. С помощью обычной монеты можно проверить степень износа шины.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Смирнов/ТАСС

Главной характеристикой протектора шины является его высота или глубина - расстояние от внешнего края шины до «дна» канавки. У современных шин высота начинается от 5 мм. У обычных летних легковых шин данный показатель колеблется в пределах 6–8 мм, а у зимних — 8–10 мм, для внедорожников предусматривается 15–20 мм.

Износ протектора определяется по уменьшение его глубины, что приводит к полной или частичной потере сцепления. Однако у различных марок и моделей состав резины разный, поэтому одни колеса служат дольше, другие – меньше. На износ также влияет и манера езды, свойственная водителю.

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Критичными показателями при износе шин можно назвать высоту протектора в 1,6 мм для летней резины и 4 мм для зимней. Измерить высоту можно при помощи 10-копеечной монеты. Ее ставят в канавку, если написанное на монете слово «копеек» скрыто — значит, менять крышку пока не нужно.