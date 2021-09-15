Автомобили Mini исчезли из автосалонов в России

В России образовался острый дефицит автомобилей марки Mini, выяснила «Газета.Ru». В автосалонах официальных дилеров английского бренда нет товарных машин, либо имеются считанные единицы для продажи. Помимо общего негативного фона на рынке из-за нехватки полупроводников, на ситуацию с Mini наложился простой завода в Оксфорде и возможное урезание квот для России ради более развитых рынков, говорят эксперты.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

В официальных дилерских центрах автокомпании Mini в России практически полностью исчезли доступные для покупки автомобили. Об этом «Газете.Ru» сообщили два источника в российском автобизнесе, а также подтвердили представители дилерских центров в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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Так, в одном из официальных автоцентров Mini в столице на данный момент заказ «можно оформить только на октябрьскую квоту», поставки которой ожидаются в начале декабря.

Малая партия ранее выкупленных самим дилером машин прибудет в конце сентября. Непосредственно в автосалоне, к примеру, в случае пятидверного хетчбэка Mini число доступных для покупки машин «здесь и сейчас» ограничено двумя штуками, примерно такой же запас и по другим моделям.

В двух дилерских центрах английской марки в Санкт-Петербурге у местного представителя бренда не осталось ни одной свободной машины, аналогичная история в Казани, где также обещают поставку только ближе к концу года при заказе автомобиля сейчас.

Полупроводники подкосили

«Несколько месяцев заводы Mini стояли, плюс дефицит автомобилей – машину привезут не раньше декабря месяца. Вроде как обещали, что цены повышаться не будут в этом году», – сообщил менеджер по продажам дилерского центра в Казани.

Дистрибуцией автомобилей Mini (принадлежит c 1994 года концерну BMW) в России занимается импортер «БМВ Русланд Трейдинг». В компании оперативно не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно причин столь резкого снижения доступности автомобилей Mini в свободной продаже.

Дилеры объясняют значительные сбои в поставках на российский рынок проблемами заводов всего немецкого концерна. В частности, завод Mini в английском Оксфорде уходил на простой в середине весны этого года из-за отсутствия полупроводников. Кроме того, это же предприятие не работало практически весь август во время ежегодной запланированной технической остановки.

Еще одной причиной острого дефицита машин Mini в России может быть стратегическое решение головного офиса насыщать рынки развитых стран в ущерб менее емкому российскому, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он обращает внимание, что за весь прошлый год в России суммарно было продано 2,5 тыс. автомобилей Mini (по данным Ассоциации европейского бизнеса в России), в то время как в Европе только за один месяц реализуется 16-20 тыс. машин.

«Похоже на то, что выбор мог быть сделан в пользу приоритета европейского клиента. На тех объемах, которые показывает компания в России, сложно убедить руководство концерна, что нужно насыщать спрос во время всемирного дефицита именно здесь», – поделился мнением с «Газетой.Ru» Сергей Бургазлиев.

Не приоритет

Эксперты полагают, что история с Mini в России может быть иллюстрацией новой политики немецких производителей премиум-сегмента. Ранее два крупнейших автоконцерна ФРГ – BMW и Daimler – заявили о намерении создать искусственный дефицит своей продукции на мировых рынках, узнала Financial Times.

По данным издания, обе корпорации пришли к идее заработка не на объемах продаж, а на дополнительной марже за бренд после того, как осознали, что клиенты готовы переплачивать за их продукцию значительные суммы ввиду нехватки товарных машин в автосалонах.

Таким образом и BMW, и Daimler надеются зафиксировать тот уровень, на который поднялась стоимость их машин за пандемию.

Отсутствие машин в автосалонах Mini, либо очень скудное предложение, не скажется негативным фоном на самой британской марке в России, уверен Бургазлиев.

«Mini – это очень нишевый продукт. Фанаты марки – это очень стойкий преданные клиенты, если им эта история и не понравится, то, очевидно, без последствий на имидже марки», – заключил Бургазлиев.