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Porsche начала строительство завода синтетического горючего

Car.ru
5 часов назад

Porsche совместно с Highly Innovative Fuels (Чили), Siemens Energy строит завод Haru Oni в Пунта-Аренас, он должен заработать в середине 2022 года. Здесь будет выпускаться синтетическое горючее (eFuel) с применением энергии из возобновляемых источников (энергия ветра).

Porsche начала строительство завода синтетического горючего
Фото: Car.ruCar.ru

Haru Oni использует экоэнергию для электролиза воды. Полученный водород выступает в качестве топлива, но будет направлен второй этап — синтез искусственного метанола при одновременном захвате углекислого газа из атмосферы. И метанол может быть топливом, но и он поступит на третий этап — выпуск синтетического бензина.

Согласно разработанному плану, «зелёное» топливо будет выпускаться в количестве 130 000 л в год на начальном этапе. Далее объемы производства должны увеличится до 55 миллионов литров к 2024 году и до 550 миллионов — к 2026 году.

Компания Porsche весной стала использовать низкоуглеродное гоночное топливо марки Esso, которое вырабатывалось из возобновляемого сырья.

Porsche активно занимается электрокарами, но к 2030 году рассчитывает на комбинированный подход: электромобили, плюс машины с ДВС, но на «зелёном» горючем.

Бортжурнал,Porsche,Siemens,
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