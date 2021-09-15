Porsche начала строительство завода синтетического горючего

Porsche совместно с Highly Innovative Fuels (Чили), Siemens Energy строит завод Haru Oni в Пунта-Аренас, он должен заработать в середине 2022 года. Здесь будет выпускаться синтетическое горючее (eFuel) с применением энергии из возобновляемых источников (энергия ветра).

Haru Oni использует экоэнергию для электролиза воды. Полученный водород выступает в качестве топлива, но будет направлен второй этап — синтез искусственного метанола при одновременном захвате углекислого газа из атмосферы. И метанол может быть топливом, но и он поступит на третий этап — выпуск синтетического бензина.

Согласно разработанному плану, «зелёное» топливо будет выпускаться в количестве 130 000 л в год на начальном этапе. Далее объемы производства должны увеличится до 55 миллионов литров к 2024 году и до 550 миллионов — к 2026 году.

Компания Porsche весной стала использовать низкоуглеродное гоночное топливо марки Esso, которое вырабатывалось из возобновляемого сырья.