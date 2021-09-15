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Самая дешевая Lada опять подорожает. Второй раз за две недели

Российская Газета
1 час назад

С начала сентября дилеры Lada обновили рекомендованные розничные цены: повышение в зависимости от модели и комплектации составило 14-22 тысячи рублей. С завтрашнего дня, с 16 сентября, прайсы снова будут переписаны.

Самая дешевая Lada подорожает второй раз за две недели
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

По информации "Лада.онлайн", дилеры получили от автопроизводителя уведомление об изменении цен на семейство Lada Granta. Все автомобили за исключением моделей с ручным управлением подорожают на 5 000 рублей.

Таким образом, стоимость седана в базовой комплектации с мотором 90 л.с. и МКП с 16 сентября составит 550 900 рублей, цена на лифтбек будет начинаться от 572 900 рублей, на универсал - от 579 900 рублей, на хэтчбек - от 604 500 рублей. Купить Lada Granta Cross можно будет минимум за 674 900 рублей, а версию "под спорт" Drive Active - от 741 900 рублей.

С чем связано повышение цен на Lada Granta, не уточняется. Некоторые полагают, что таким образом АвтоВАЗ старается компенсировать регулярные простои производства, которые происходят по причине недостатка комплектующих для сборки автомобилей.

Напомним, что проблемы испытывает не только тольяттинский завод, но и, как оказалось, "Lada Ижевск", на котором выпускают семейство Vesta.

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