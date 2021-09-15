Самая дешевая Lada подорожает второй раз за две недели

С начала сентября дилеры Lada обновили рекомендованные розничные цены: повышение в зависимости от модели и комплектации составило 14-22 тысячи рублей. С завтрашнего дня, с 16 сентября, прайсы снова будут переписаны.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

По информации "Лада.онлайн", дилеры получили от автопроизводителя уведомление об изменении цен на семейство Lada Granta. Все автомобили за исключением моделей с ручным управлением подорожают на 5 000 рублей.

Таким образом, стоимость седана в базовой комплектации с мотором 90 л.с. и МКП с 16 сентября составит 550 900 рублей, цена на лифтбек будет начинаться от 572 900 рублей, на универсал - от 579 900 рублей, на хэтчбек - от 604 500 рублей. Купить Lada Granta Cross можно будет минимум за 674 900 рублей, а версию "под спорт" Drive Active - от 741 900 рублей.

С чем связано повышение цен на Lada Granta, не уточняется. Некоторые полагают, что таким образом АвтоВАЗ старается компенсировать регулярные простои производства, которые происходят по причине недостатка комплектующих для сборки автомобилей.