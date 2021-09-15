Новый рамный семиместный внедорожник Isuzu появится в России в 2022 году

Российский офис Isuzu поделился подробностями о рамном семиместном внедорожнике Mu-X, который поступит в продажу в России в первом квартале 2022 года. Новинка дебютировала осенью прошлого года, в ее основе лежит та же платформа, что и у D-Max, но внешних сходств у внедорожника и пикапа мало. По неофициальным данным, Mu-X предложат в России с трехлитровым турбодизелем мощностью 190 лошадиных сил в сочетании с автоматом Aisin.
Mu-X и D-Max делят не только платформу, но также моторную гамму, трансмиссию с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Передняя подвеска тоже одинакова (независимая двухрычажная), а задняя отличается — у пикапа мост подвешен на рессорах, а для внедорожника используется схема с пружинами. Спецификации модели для российского рынка компания пока не раскрывает.
Осенью 2020 года Mu-X сменил поколение. Тогда сообщалось, что автомобиль не только преобразился внешне (изменилась оптика, бамперы и радиаторная решетка), но и получил увеличенный до 235 миллиметров дорожный просвет и более вместительный (80 литров, +23 процента) топливный бак. Салон практически в точности скопирован с D-Max: тут установлены мультимедийная система с семи- либо девятидюймовым тачскрином, аналоговые шкалы приборов с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера между ними и электромеханический стояночный тормоз.
В Таиланде модель представлена не только с упомянутым турбодизелем 3.0, но и 1,9-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Более мощному мотору положен шестидиапазонный автомат, а базовый агрегат также может работать с шестиступенчатой «механикой». Привод — задний либо полный.
Mu-X предстоит побороться за клиентов с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, которые стоят от 2 879 000 рублей и 2 959 000 рублей соответственно. В Таиланде цены на Isuzu Mu-X варьируются от 1,11 до 1,59 миллиона батов (примерно от 2,4 до 3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).