Tesla Model Y удивила экспертов во время «лосиного» теста

Журналисты испанского издания km77.com провели очередной «лосиный» тест, в котором принял участие электрический кроссовер Tesla Model Y. В ходе испытаний манёвренности электрокар сумел приятно удивить специалистов, чисто выполнив резкие перестроения на скорости 83 километра в час, обойдя большинство современных кроссоверов.

Фото: © km77.com / Youtube.com © km77.com / Youtube.com

«Лосиный» тест является сложнейшим испытанием для автомобилей. В ходе нескольких заездов эксперты изучают управляемость транспортного средства при неожиданно возникших препятствиях. Испытываемая модель должна проехать по заданной траектории, совершить резкие маневры, не сбив расставленные на трассе конусы. Результат считается положительным, если автомобиль сплавляется с задачей на скорости 77 километров в час.

Испытания Model Y начали со скорости 73 километра в час. Электрокроссовер без проблем справился с поставленной задачей, проехав трассу без единой помарки. Постепенно увеличивая скорость, Model Y удалось блестяще пройти испытание при 83 километрах в час. Причём успешно выполнить «лосиный» тест сумели сразу два водителя.

Испанские специалисты отметили прекрасную управляемость электрокроссовера, а также идеальную работу системы стабилизации и подвески. По их мнению, правильные настройки электрокара позволят легко справляться с самыми сложными дорожными ситуациями.