Названа самая привлекательная иномарка на «вторичке»

На сегодняшний день подержанные автомобили зарубежного производства стоят около 550 000 рублей. Исходя из статистических данных от портала "Авито Авто", за период январь-август текущего года, спрос на хоженые автомобили увеличился на 26,5%, в сравнении с прошлогодними показателями.
Наиболее часто отечественные автолюбители интересовались немецкой моделью Volkswagen Polo. Спрос на такое авто повысился на 38%.
В текущем году средний ценник на подержанную “Поло” составил 615 000 рублей (+31%).
Что до остальных иномарок, представленных на вторичном авторынке, то тут прирост цены составил 22%.
Самый высокий рост стоимости иномарок был отмечен в Санкт-Петербурге (+40%). Аналогичная картина и с ценами в Новосибирске. Столичные расценки показали прирост на 37%, в Казани - 27%, а также в Калининграде - 27%.
Увеличенный спрос на подержанные зарубежные модели, эксперты авторынка объясняют повышением цен на новые машины и снижением доходов россиян.