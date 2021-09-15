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Названа самая привлекательная иномарка на «вторичке»

Car.ru
1 час назад

На сегодняшний день подержанные автомобили зарубежного производства стоят около 550 000 рублей. Исходя из статистических данных от портала "Авито Авто", за период январь-август текущего года, спрос на хоженые автомобили увеличился на 26,5%, в сравнении с прошлогодними показателями.

Названа самая привлекательная иномарка на «вторичке»
Фото: car.rucar.ru

Наиболее часто отечественные автолюбители интересовались немецкой моделью Volkswagen Polo. Спрос на такое авто повысился на 38%.

В текущем году средний ценник на подержанную “Поло” составил 615 000 рублей (+31%).

Что до остальных иномарок, представленных на вторичном авторынке, то тут прирост цены составил 22%.

Самый высокий рост стоимости иномарок был отмечен в Санкт-Петербурге (+40%). Аналогичная картина и с ценами в Новосибирске. Столичные расценки показали прирост на 37%, в Казани - 27%, а также в Калининграде - 27%.

Увеличенный спрос на подержанные зарубежные модели, эксперты авторынка объясняют повышением цен на новые машины и снижением доходов россиян.

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