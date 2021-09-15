Как решить проблему внезапно потекшего бензобака

Бензобак является очень важным элементом каждого автомобиля, поэтому водители должны следить за тем, чтобы он всегда был в надлежащем состоянии.
Течь бензобака всегда оказывается неприятным явлением, с которым нужно быстро что-то решать, так как дальнейшая эксплуатация автомобиля просто невозможна. Независимо от причины, важно найти правильный способ устранения.
Самым оптимальным и безопасным вариантом становится вызов эвакуатора. Далеко не каждый водитель способен оплатить услуги по перевозке своего автомобиля до сервиса.
Ремонт нужно начинать с выявления места течи. Сделать это достаточно просто, так как около пробоины всегда есть мокрое пятно, привлекающее к себе внимание. Советские шоферы использовали довольно простой способ решения проблемы. Для заделывания дыры они используют обычный саморез с резиновой прокладкой.
Сделать ее можно из любой резины, находящейся под рукой, шланга, коврика или уплотнителя. Вырезанную шайбу притягивают к месту протечки. Этот вариант кажется смешным, но он может помочь решить проблему. Правда не на продолжительный период времени. Однако, доехать до сервиса вполне будет возможно или дотянуть до осуществления самостоятельного полноценного ремонта.