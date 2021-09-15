Как решить проблему внезапно потекшего бензобака

Бензобак является очень важным элементом каждого автомобиля, поэтому водители должны следить за тем, чтобы он всегда был в надлежащем состоянии.

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Течь бензобака всегда оказывается неприятным явлением, с которым нужно быстро что-то решать, так как дальнейшая эксплуатация автомобиля просто невозможна. Независимо от причины, важно найти правильный способ устранения.

Самым оптимальным и безопасным вариантом становится вызов эвакуатора. Далеко не каждый водитель способен оплатить услуги по перевозке своего автомобиля до сервиса.

Ремонт нужно начинать с выявления места течи. Сделать это достаточно просто, так как около пробоины всегда есть мокрое пятно, привлекающее к себе внимание. Советские шоферы использовали довольно простой способ решения проблемы. Для заделывания дыры они используют обычный саморез с резиновой прокладкой.