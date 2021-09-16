На какие китайские автомобили пересаживаются россияне

Спрос на новые китайские автомобили в России продолжает набирать обороты. Так, марка Chery уже входит в топ-10 крупнейших компаний по объемам продаж в стране: по этому показателю она в августе обогнала Nissan и закрепилась на девятой строчке. Haval продает больше машин, чем Lexus, а автомобили Geely покупают в России чаще, чем Mazda, Mitsubishi, Audi и Volvo. В августе в рейтинг любимых китайских автомобилей россиян вновь вошли только модели этой «китайской тройки», причем опять в списке присутствуют исключительно автомобили сегмента SUV. Лидер сменился: Geely Coolray, возглавлявший топ-10 в июле, потерял несколько позиций, а на первую строчку поднялся Geely Atlas уходящего поколения.

10 место: Haval H9

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На последнем месте рейтинга оказался единственный представитель рамных внедорожников — Haval H9 российской сборки. В августе дилеры продали 256 таких автомобилей, что сопоставимо с показателем июля. Для сравнения, в августе 2020 года модель разошлась в количестве 69 штук. H9 пережил плановое обновление весной 2021 года и доступен в России с двумя моторами на выбор: бензиновым мощностью 218 лошадиных сил и дизельным на 190 сил. Цены начинаются от 2 779 000 рублей.

9 место: Exeed TXL

Премиальный кроссовер TXL продавался в России под суббрендом CheryExeed с осени 2020 года, а недавно марка слегка изменила название, сократив его до Exeed. В августе 2021 года было продано 304 таких автомобиля. TXL предлагается с турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и полным приводом, а цены стартуют с отметки 2 199 900 рублей. До конца 2021 года до нашего рынка должен добраться обновленный TXL, который отличается подретушированным дизайном экстерьера и расширенным списком оснащения.

8 место: Haval F7x

F7x — единственная модель в топ-10 с купеобразным кузовом. В прошлом месяце F7x с начальным ценником 1 659 000 рублей разошелся в количестве 486 экземпляров против 622 штук в июле этого года и 525 в августе 2020-го. Кросс-купе, как и другие модели Haval для России, собирают на заводе в Тульской области: с конвейера сходят версии с моторами объемом 1,5 (150 сил) и 2,0 литра (190 сил), с передним либо полным приводом.

7 место: Haval F7

Продажи F7 в августе 2021 года составили 655 экземпляров против 862 штук в июле и 756 машин в августе прошлого года. Как и F7x, кроссовер комплектуется двигателями на 150 либо 190 сил, а цены стартуют с отметки 1 609 000 рублей.

6 место: Haval Jolion

Компактный кроссовер, продажи которого стартовали только в начале лета, совершил прорыв и закрепился в середине рейтинга: в июле модель заняла четвертую строчку с результатом 988 проданных штук, а в августе откатилась на шестую позицию (694 машины). Переднеприводный Jolion доступен с двигателем на 143 силы и механической коробкой передач, а версия AWD предлагается с безальтернативным 150-сильным турбомотором и «роботом». Модель стоит от 1 279 000 рублей, что делает ее самой доступной в линейке Haval в России.

5 место: Geely Coolray

Лидер июльского рейтинга популярных «китайцев» в России, Coolray в августе опустился на пятую строчку с результатом 760 проданных машин (в июле реализовали 1337 штук, а в августе 2020 года – 720 штук). Компактный кроссовер, который поставляют в Россию с белорусского завода «БелДжи», комплектуется 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 150 лошадиных сил в паре с «роботом». Привод – только передний. По состоянию на середину сентября цены на модель начинаются от 1 376 990 рублей.

4 место: Chery Tiggo 8 Pro

Tiggo 8 Pro продается в России с весны 2021 года, и уже в августе модель поднялась на четвертую строчку в рейтинге самых популярных китайских автомобилей в стране. За прошлый месяц россияне приобрели 803 таких кроссовера, а июль модель завершила с результатом 611 проданных экземпляров. Tiggo 8 Pro — самый дорогой автомобиль в линейке Chery (если не считать премиальный суббренд Exeed), он стоит от 1 849 900 рублей. Ранее стало известно, что для модели готовят новую версию с продвинутым комплексом систем помощи водителю, которая, предположительно, будет стоить 2 449 900 рублей и появится в России в начале 2022 года.

3 место: Chery Tiggo 7 Pro

Первую тройку открывает еще один кроссовер Chery, модель Tiggo 7 Pro, которая в августе разошлась в количестве 1008 экземпляров против 1230 штук в июле. Такой автомобиль доступен с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором, и стоит от 1 599 900 рублей.

2 место: Chery Tiggo 4

Компактный кроссовер Chery отыграл одну позицию и занял в августе второе место в топ-10 китайских машин. Модель была продана в количестве 1024 штук (в июле – 1018 экземпляров). Tiggo 4 – самый доступный автомобиль в рейтинге, он стоит от 1 129 900 рублей. Модель комплектуется 113-сильным мотором 1.5 в сочетании с вариатором либо 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 147 сил и шестидиапазонным «роботом» DCT6 с двумя сцеплениями.

1 место: Geely Atlas