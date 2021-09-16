Почему не следует перекрашивать кузовные детали из-за сколов и царапин

Нередко автовладельцы, увидев на кузове авто мелкие сколы, царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия, решаются на перекраску детали. Эксперт разъяснил, почему это категорически нельзя делать.

В процессе эксплуатации на кузове появляются царапины и сколы от камней, образуются вздутия краски. Автомобиль теряет товарный вид, поэтому владелец стремится избавиться от таких дефектов. Но не следует спешить в автомалярку.

Если кузов автомобиля оцинкован, то даже сняв «автоволдырь», под ним не обнаружатся очаги коррозии. А ведь именно это зачастую опасаются увидеть заботливые автовладельцы. Лучше обезжирить это место и закрасить скол локально.

Если же принято твердое решение о перекрасе, то нужно осознать тот факт, что даже самая профессиональная автомастерская не сможет сделать это по заводской технологии. Оборудование, которое есть на заводе, стоит дорого и оно не карману автосервису.

В тех случаях, когда покраска идет с заходом на кромку двери, то спустя определенное время краска «поедет» по всей кромке. Не исключается непопадание в цвет. При этом ошибку автомаляра будет не так просто исправить. А если оставить все, как есть, то данный факт будет бросаться в глаза. А при продаже авто покупатель решит, что машина побывала в аварии.