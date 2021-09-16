Как оснастили самый безопасный автомобиль в мире?

Самый безопасный автомобиль в мире, в понимании многих, представляет собой очередную модель Mercedes или Bentley. Но главной в этом рейтинге является компания Ford.
Автомобиль, представленный на снимках, имеет название Ford SYNus. Его разработали и представили еще в 2005 году. Создатели перспективного транспортного средства от Ford мечтали о полнейшей безопасности.
За основу разработки решили взять небольшой экземпляр Fiesta, который оснастили турбированным силовым агрегатом от Mondeo. Главная идея состояла в том, чтобы оградить водителей не только от аварий, но и ото всех проявлений внешнего мира.
В результате получился автомобиль субкомпактного класса, длина кузова у которого не превышала 4 метров. В оконных проемах предусматривались пуленепробиваемые стекла. Внутренне пространство не утратило роскошь.
В конструкции предусматривалась система, при активации которой транспортное средство превращалось в закрытое пространство - выдвигались защитные шторки, а доступ осуществлялся через заднюю дверь. Внутри броневика представили дисплей диагональю 45 дюймов.