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Названы марки автомобилей, о которых мечтают россияне

Газета.Ru
18 минут назад

Примерно треть (27%) автомобилистов России мечтают приобрести BMW, 18% рассчитывают на Audi, 16% грезят о Mercedes-Benz и еще 15% мечтают о Lamborghini, говорится в совместном исследовании (есть у «Газеты.Ru») каршеринг-оператора «Ситидрайв» и сервиса ReserchMe.

О каких автомобилях мечтают россияне
Фото: Aly Song/ReutersAly Song/Reuters

Почти половина респондентов отметили, что об определенном автомобиле мечтают еще с детства. 33% опрошенных с ранних лет представляли себя за рулем моделей премиум-класса, а еще 14% мечтали, чтобы их возил личный водитель на представительском автомобиле. Чаще всего люди представляют себя в образе владельца машины из какого-нибудь фильма. Причем в зависимости от возраста меняются и их мечты. К примеру, 16% респондентов, родившееся в конце 90-х начале 2000-х (16%) видят себя за рулем Nissan Skyline из «Форсажа», а вот (18%) представителей более старшего поколения в своих мечтах хотели бы обладать BMW 7-Series, ставшей героем фильма «Бумер».

Прокатиться на Aston Martin DB5, «как у Джеймса Бонда» мечтают 13% россиян. Примерно столько же (11%) не прочь почувствовать себя героем «Охотников за приведениями», сев за руль Cadillac Miller-Meteor или оказавшись на месте героя «Безумного Макса», который ездил на Ford Falcon XB. Также некоторые респонденты своими автомобилями мечты назвали фургон из «Скуби-ду!», бигфут Dodge Ram из «Нянек», одного из героев «Трансформеров» — Chevrolet Camaro, и Mach 5 из мультфильма «Спиди-гонщик».

На вопрос: «Автомобиль какой марки вы приобрели, если могли бы?», россияне чаще всего отвечали, что купили бы Ferrari, Tesla, Porsche Cayenne и Hummer. Впрочем, некоторые водители мечтают о высокотехнологичном внедорожнике на случай апокалипсиса, и даже о седельном тягаче марки «КамАЗ», на котором попадали в передряги водители из сериала «Дальнобойщики».

Если же отбросить детские мечты, то сейчас 28% опрошенных хотят купить внедорожник, а 13% — ездили бы с личным водителем. В спорткарах и кабриолетах видят себя всего четыре и три процента респондентов соответственно.

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