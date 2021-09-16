О каких автомобилях мечтают россияне

Примерно треть (27%) автомобилистов России мечтают приобрести BMW, 18% рассчитывают на Audi, 16% грезят о Mercedes-Benz и еще 15% мечтают о Lamborghini, говорится в совместном исследовании (есть у «Газеты.Ru») каршеринг-оператора «Ситидрайв» и сервиса ReserchMe.

Фото: Aly Song/Reuters Aly Song/Reuters

Почти половина респондентов отметили, что об определенном автомобиле мечтают еще с детства. 33% опрошенных с ранних лет представляли себя за рулем моделей премиум-класса, а еще 14% мечтали, чтобы их возил личный водитель на представительском автомобиле. Чаще всего люди представляют себя в образе владельца машины из какого-нибудь фильма. Причем в зависимости от возраста меняются и их мечты. К примеру, 16% респондентов, родившееся в конце 90-х начале 2000-х (16%) видят себя за рулем Nissan Skyline из «Форсажа», а вот (18%) представителей более старшего поколения в своих мечтах хотели бы обладать BMW 7-Series, ставшей героем фильма «Бумер».

Прокатиться на Aston Martin DB5, «как у Джеймса Бонда» мечтают 13% россиян. Примерно столько же (11%) не прочь почувствовать себя героем «Охотников за приведениями», сев за руль Cadillac Miller-Meteor или оказавшись на месте героя «Безумного Макса», который ездил на Ford Falcon XB. Также некоторые респонденты своими автомобилями мечты назвали фургон из «Скуби-ду!», бигфут Dodge Ram из «Нянек», одного из героев «Трансформеров» — Chevrolet Camaro, и Mach 5 из мультфильма «Спиди-гонщик».

На вопрос: «Автомобиль какой марки вы приобрели, если могли бы?», россияне чаще всего отвечали, что купили бы Ferrari, Tesla, Porsche Cayenne и Hummer. Впрочем, некоторые водители мечтают о высокотехнологичном внедорожнике на случай апокалипсиса, и даже о седельном тягаче марки «КамАЗ», на котором попадали в передряги водители из сериала «Дальнобойщики».