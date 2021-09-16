Ford скромно обновил хэтчбек Fiesta

Компания Ford представила очередное обновление для хэтчбека Fiesta седьмого поколения. Малолитражка обновляет оборудование почти каждый год, так что набор модернизации тут оказался весьма скромным. Отныне все Фиесты будут комплектоваться светодиодными фарами уже в «базе», а топовым модификациям положена матричная светотехника c автоматическим дальним светом и подсветкой поворотов, задние фонари тоже дополнили диодами, но форма осталось прежней. Решётка радиатора стала шире и сменила наполнение, за компанию, всем трём исполнениям, обновили и бамперы.

Фото: Ford Ford

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Слева дореформенная Фиеста, справа — обновленная.

Архитектура в салоне осталась неизменной, заменен лишь щиток приборов — на цифровой, дисплей диагональю 12,3 дюйма, в дорогих комплектациях Фиестам отрядили камеру под лобовым стеклом, помогающую адаптивному круиз-контролю CoPilot 360, который умеет трогаться после остановки, экстренно тормозить, удерживать полосу движения, следить за разметкой, слепыми зонами и дорожными знаками. Оборудование комплкса также использует автопарковщик, умеющий заезжать в бокс и пристраиваться к бордюру параллельно.

Ford

Вопреки слухам и не обращая внимания на конкурентов, Ford сохранил для Фиесты трёхдверный кузов, такая машина предстала в ярком спортивном исполнении ST, его отличает отсутствие хрома, глянцево-чёрная решётка радиатора и накладки на бамперах, выпускная система со сдвоенными патрубками, новые спортивные кресла Ford Performane с интегрированными подголовниками, отделанные алькантарой и кожей с красной прострочкой.

Бензиновая турбочетвёрка 1.5 Ecoboost, как и у соплатформенного паркетника Puma ST, за счёт прошивки нарастила 10% прирост тяги было 290 стало 320 Н м, мощность прежняя — 200 л.с. С опциональным набором St-only сюда добавляется трековый режим, Launch-контроль, система векторизации тяги с отключением стабилизации, а ещё доплатив можно получить задний самоблокирующийся дифференциал и 18-дюймовые колёса. С места до 100 км/ч Fiesta с шестиступенчатой «механикой» разгоняется за 6,5 с, максимум — 230 км/ч.