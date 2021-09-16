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В России появится компактный вьетнамский кроссовер. Опубликованы первые изображения

Motor.ruиещё 1
2 часа назад

Главный вьетнамский автопроизводитель Vinfast запатентовал в России внешний вид нового компактного кроссовера VFe35. Автомобиль, по размерам сопоставимый с Hyundai Tucson, в настоящее время готовится к производству на родине. На отечественном рынке модель может появиться уже в следующем году.

В России появится компактный вьетнамский кроссовер
Фото: Motor.ruMotor.ru

Дизайн Vinfast VFe35 разрабатывали специалисты итальянского ателье Pininfarina. Вьетнамский кроссовер сопоставим по размерам с Hyundai Tucson. Автомобиль будут выпускать с двухлитровым бензиновым двигателем, отдача которого составит 189 лошадиных сил. Кроме того, для модели предложат две полностью электрические версии: с одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы или с парой электродвигателей, отдача которых составит 408 лошадиных сил.

В настоящее время VFe35 готовят к выпуску во Вьетнаме. Серийное производство кроссовера запланировано на 2022 год.

Поскольку компания запатентовала дизайн модели в России, ожидается, что новинка в скором времени появится и на отечественном рынке. Однако получение охранного документа может оказаться и всего лишь юридической формальностью, с помощью которой автопроизводитель собирается защитить свои интеллектуальные права на крупнейших рынках.

В начале августа компания Great Wall запатентовала в России дизайн внедорожника с индексом 300, который по габаритам сравним с российским УАЗ Patriot. Ожидается, что модель встанет на конвейер тульского завода Haval, где ее будут собирать по полному циклу.

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