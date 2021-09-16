Расходы на владение автомобилем в России оказались ниже, чем в Европе

С покупкой автомобиля расходы не прекращаются. Водителю приходится платить за топливо, техническое обслуживание и страхование.

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Издание "За рулем" отмечает, что в России стоимость владения автомобиля ниже, чем в Европе. Один из факторов – относительно дешевый бензин.

Сколько россияне тратят на автомобиль?

При среднем пробеге в 20 тыс. км в год по московскому региону у водителя возрастом 40 лет и со стажем вождения 20 лет седан B-класса, такой как Lada Vesta или Volkswagen Polo, стоимость владения в год от 140 тыс. до 170 тыс. руб. Недорогие кроссоверы типа Hyundai Creta требуют около 200 тыс. в год, более дорогие модели, такие как Toyota RAV4 – до 300 тыс. руб, а премиальная модель типа BMW X3 обойдется не менее чем в 500 тыс. руб. в год.

Владелец Lada Vesta с бензиновым двигателем 1,6 л и с пробегом 100 тыс. км в московском регионе за 5 лет потратит на свой автомобиль, по оценке экспертов, около 650 тыс. руб. 65% этой суммы, без учета потери стоимости, составляют расходы на бензин, 14% – КАСКО, 10% – техобслуживание, 7% – ОСАГО, по 2% – транспортный налог и зимние шины. В полную стоимость владения аналитики автомобильного рынка обычно включают потерю стоимости автомобиля, неизбежно появляющуюся с пробегом, но в этом случае ее не учитывали.

Стоимость владения автомобилем в Европе

По данным статистики, в Европе в 2020 году полная стоимость владения для автомобилей B-класса типа Volkswagen Polo составляет от 6 тыс. в Венгрии или Греции до 10–11 тыс. в Швейцарии или Норвегии.

При этом в Европе доля потери стоимости в стоимости владения автомобилем выше, чем в России. Непосредственные расходы водителя для бензинового Polo будут в диапазоне от 3,5 тыс. до 6 тыс., отмечают эксперты.