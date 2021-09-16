В 300 раз дороже: блоки ESP начали продавать на черном рынке Китая за наличные

По данным китайских СМИ, закрытие завода STMicroelectronics в Малайзии, который является главным поставщиком микроконтроллеров для блоков Bosch ESP, привело к созданию теневого рынка электронных компонентов. Цены на нём в 300 раз выше официальных. При этом покупатель не имеет права торговаться или предварительно осматривать товар, а в качестве оплаты принимаются только наличные.

Фото: Bosch Bosch

Перебои с поставками микрочипов отразились на работе, пожалуй, всех крупных производителей — в том числе в России и в Китае. Причем в Поднебесной вообще сложилась уникальная ситуация: из-за нехватки микроконтроллеров для блоков Bosch ESP сформировался черный рынок, со своими особенностями и, конечно же, более высокими ценами. Представители отрасли говорят, что стоимость компонентов отличается в 300 раз, и это, возможно, не предел.

Издание 163 приводит следующие цифры: в обычное время (до пандемии инфекции COVID-19) блок системы стабилизации ESP стоил 13 юаней (2 доллара); в начале августа его цена на черном рынке достигла 1500 юаней (233 долларов), в середине — 2500 (388 долларов); а сейчас за микроконтроллер просят 4000 юаней (620 долларов). При этом процесс покупки происходит, как в кино: покупатель подъезжает к невыразительному офисному зданию, передаёт наличные деньги и получает товар — нельзя ни торговаться, ни проверять чипы.