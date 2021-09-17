Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3

Компания Citroen готовит целое семейство бюджетных автомобилей для Индии и Южной Америки, в которое войдут три модели: хэтчбек, седан и кроссовер. Индийский офис марки представил первенца этой линейки, кросс-хэтчбек с индексом C3 (не путать с европейской пятидверкой с аналогичным названием). Производство модели организуют на новом заводе в Ченнае, который рассчитан на выпуск 100 тысяч машин в год, а бразильский вариант будут выпускать на местном предприятии в Порту-Реале. Кросс-хэтчу C3 обещан скромный ценник, что выводит его в категорию так называемых народных автомобилей.

Фото: © Citroen © Citroen

Citroen — сравнительно новый игрок на индийском автомобильном рынке: французская марка начала экспансию лишь прошлой осенью, а за год до этого объявила, что в рамках стратегии C Cubed готовит для Индии и других развивающихся стран семейство новых автомобилей. Оно будет включать три модели, в основу которых ляжет модульная платформа CMP (Common Modular Platform), уже знакомая по Citroen C4 и южноамериканскому варианту Peugeot 208. «Тележку» доработали: избавились от «лишней» электроники, а подвеску адаптировали для плохих дорог.

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Первенца линейки, Citroen C3, хоть и называют хэтчбеком, но все же отмечают, что он «вдохновлен кроссоверами». По габаритам «це-третий» сравним с российской Lada XRay Cross: колесная база у автомобилей одинаковая и составляет 2,54 метра, а в длину C3 достигает 3,98 метра (на 17 сантиметров короче XRay Cross) — это объясняется тем, что для автомобилей меньше четырех метров в Индии предусмотрены налоговые льготы. Дорожный просвет C3 равен 18 сантиметрам против 21 сантиметра у российского кросс-хэтча.

В дизайне прослеживаются черты европейских моделей Citroen, таких как C4 и C5 X: это двухъярусная передняя оптика со светодиодными фарами, выполненными в виде шевронов, и хромированные линии во всю ширину кузова. Сзади новинка больше напоминает C3. На «внедорожный» характер автомобиля указывают защитные пластиковые накладки на арках и порогах, а также рейлинги на крыше.

Citroen

Версии для Индии и Южной Америки будут отличатся декором и цветами, а также набором оборудования. Например, индийский кросс-хэтч оставили без заднего дворника, электропривода наружных зеркал и обогрева заднего стекла, которые имеются у бразильской версии. Будут различаться и моторы, хотя технических подробностей о них пока нет. По неофициальным данным, в гамму войдут «турботройка» 1.0 мощностью 120 лошадиных сил и 1,2-литровый двигатель с отдачей 130 сил. Пару им составят пятиступенчатая механическая коробка передач либо шестидиапазонный автомат.

Citroen

Citroen

Салон нового C3 рассчитан на пять мест и оформлен в ярких цветах: традиционно Citroen предлагает широкий выбор вариантов персонализации. На передней панели установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы (работает с Apple CarPlay и Android Auto), а перед водителем — цифровая панель приборов. В числе других особенностей дизайна интерьера — вертикальные боковые дефлекторы обдува и слегка усеченное снизу рулевое колесо.

Объем багажника составляет 315 литров, что на 15 литров меньше, чем у европейского Citroen C3. Зато имеются многочисленные ниши в салоне, вроде перчаточного ящика и дверных карманов, которые суммарно добавляют еще семь литров полезного объема.

Производство Citroen C3 организуют в Индии и Бразилии, а старт сборки намечен на первую половину следующего года. Модель для индийского рынка будут выпускать на новом предприятии в Ченнае, построенного Citroen при поддержке компании CK Birla. Там уже налажено производство кроссовера Citroen C5 Aircross. Автомобили для рынков Южной Америки будут собирать в бразильском Порту-Реале, где пока производят только Citroen C4 Cactus.