Насколько выгодно владеть электромобилем в Москве?

Владельцев электромобилей в Москве на данный момент не так уж много. А по всей России их менее 1%. В Государственной Думе рассматривают возможность повышения спроса на экологический транспорт. С этой целью предоставляются льготы и скидки для покупателей электрокаров.

Пересаживаться на электромобили москвичи не торопятся. Причина кроется в дороговизне. Цена среднего электромобиля в два раза дороже обычного.

В Госдуме предлагают выделять субсидии владельцам электротранспорта, разрешить ездить таким авто по выделенной полосе.

Если принять во внимание мировую статистику продаж электромобилей, то можно отметить, что наиболее активно такой транспорт покупают в странах, где выдают значимые субсидии на покупку.

Министерство экономического развития предлагает выплачивать кэшбек в размере 25% на покупку электрокара, собранного на территории России. К примеру, если машина стоит около 3 000 000 рублей, то экономия составит 750 000 рублей.

Электромобили хоть и дают возможность экономить на топливе и техническом обслуживании, но эти средства не покроют дополнительные расходы.