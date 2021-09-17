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Насколько выгодно иметь электромобиль в Москве?

Car.ru
2 часа назад

Владельцев электромобилей в Москве на данный момент не так уж много. А по всей России их менее 1%. В Государственной Думе рассматривают возможность повышения спроса на экологический транспорт. С этой целью предоставляются льготы и скидки для покупателей электрокаров.

Насколько выгодно владеть электромобилем в Москве?
Фото: Car.ruCar.ru

Пересаживаться на электромобили москвичи не торопятся. Причина кроется в дороговизне. Цена среднего электромобиля в два раза дороже обычного.

В Госдуме предлагают выделять субсидии владельцам электротранспорта, разрешить ездить таким авто по выделенной полосе.

Если принять во внимание мировую статистику продаж электромобилей, то можно отметить, что наиболее активно такой транспорт покупают в странах, где выдают значимые субсидии на покупку.

Министерство экономического развития предлагает выплачивать кэшбек в размере 25% на покупку электрокара, собранного на территории России. К примеру, если машина стоит около 3 000 000 рублей, то экономия составит 750 000 рублей.

Электромобили хоть и дают возможность экономить на топливе и техническом обслуживании, но эти средства не покроют дополнительные расходы.

Есть и еще одна причина, по которой москвичи не приобретают электрокары. Это проблемы с подзарядкой. Машину придется заряжать уже после 120-150 километров. Такого расстояния хватит для поездок на работу и по городу, но для дальней дороги не годится. К тому же зимой зарядка держится на 30% меньше.

Бортжурнал,Минэкономразвития,Госдума,
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